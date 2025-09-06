Isack Hadjar werd zestiende tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië in Monza en zou volgens geruchten zondag vanuit de pits gaan beginnen, maar na afloop was hij vooral niet blij met een Williams-coureur waar Racing Bulls in Zandvoort ook al ruzie mee had: Carlos Sainz.

Tegenover Sky Sports stelt Hadjar dat er meer dan P16 in had gezeten, omdat de auto prima was. Volgens de Fransman was het Sainz die ervoor zorgde dat zijn warm-up niet goed verliep. “Ik bedoel, we waren echt heel snel, de auto was echt goed. Ik bedoel, de out-lap was een puinhoop door Carlos [Sainz], hij was gewoon spelletjes aan het spelen om me vervolgens voorbij te laten gaan.” Sainz botste in Zandvoort al met de teamgenoot van Hadjar: Liam Lawson.

Hadjar kan zichzelf vergeven voor foutje

Hadjar vervolgt: “Ik weet niet waarom we überhaupt met nieuwe banden de baan op zijn gegaan om gewoon rustig rondjes te rijden, ik snap het nut ervan niet. Toen maakte ik een fout in mijn ronde, en dat was dat. Het is mijn eerste fout in de kwalificatie sinds tijden, dus dat kan gebeuren.”

Hadjar boos op Sainz

Hadjar wordt vervolgens nog eens gevraagd naar de situatie met Sainz. Volgens de Fransman had hij nieuwe banden en Sainz gebruikte. "Nee, ik reed op nieuwe banden, Carlos op gebruikte. Hij was aan het spelen, probeerde mijn ronde moeilijk te maken in mijn out-lap en liet me vervolgens niet echt goed passeren. Ik weet gewoon niet wat hij aan het doen was.”

