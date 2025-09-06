'Verstappen raadt Hadjar overstap naar Red Bull af'
Wie er komend seizoen naast Max Verstappen bij Red Bull Racing rijdt, is nog even de vraag. Dr. Helmut Marko gaf eerder al aan dat de knoop hoogstwaarschijnlijk in oktober wordt doorgehakt, maar Verstappen komt alvast met advies voor Isack Hadjar, van wie velen denken dat hij volgend jaar de teamgenoot van de Nederlander zal zijn.
Hadjar kende een moeizame start van zijn debuutseizoen, waarbij hij in Australië nog in de formatieronde van de baan gleed. Daarna heeft de Fransman zich echter flink gerevancheerd, met als absolute hoogtepunt de derde plek in Zandvoort. Het Oostenrijkse team heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie in het talent gestoken, en inmiddels lijkt Hadjar zich op te maken voor een promotie bij Red Bull Racing voor volgend jaar.
Verstappen adviseert Hadjar te blijven bij Racing Bulls
In aanloop naar de Drivers Parade in Zandvoort werd een gesprek tussen Hadjar en Verstappen opgevangen. De Nederlander lijkt daarin te suggereren dat Hadjar beter bij het zusterteam kan blijven, toch zou het ook nog kunnen gaan om de startplek van de Fransman. Zo vertrok hij die middag vanaf P4 en mogelijk was dat niet de beste plek om te starten. "Als ik heel eerlijk ben, dan is het beter [bij de Racing Bulls red.]. Je wil hier niet zijn," luidt het advies aan Hadjar. Bekijk hier de beelden.
Toch blijft het vooruitzicht bij Red Bull altijd aantrekkelijker dan bij het zusterteam, zeker met de grote reglementswijziging van volgend jaar. Bovendien is de man die verantwoordelijk is voor de vooruitgang van de Racing Bulls inmiddels de teambaas van Red Bull Racing: Laurent Mekies.
