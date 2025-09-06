Isack Hadjar moest zich na de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Italië melden bij de stewards. De coureur van Racing Bulls werd onderzocht voor het negeren van de instructies van wedstrijdleider Rui Marques.

Hadjar zat er goed bij tijdens de laatste trainingssessie voor de kwalificatie op het Autodromo Nazionale Monza, een van de twee thuiscircuits van het Red Bull-zusterteam. Uiteindelijk zou hij de achtste tijd klokken, maar hij zat maar 0.272 seconden achter de snelste man, Lando Norris. Hadjar stond vorige week nog op het podium, toen hij derde werd tijdens de Dutch Grand Prix. De Fransman werd de op na jongste F1-coureur om een beker in ontvangst te nemen.

Artikel gaat verder onder video

Artikel 12.2.1.i

Tijdens VT3 stak Hadjar de Variante della Roggia af, de tweede chicane op Monza. Je hoort dan rechts van een witte lijn en een aantal bordjes te blijven, maar de Racing Bulls-coureur stak de chicane af tussen de daadwerkelijke baan en de uitloopzone. Daarmee zou hij de officiële notities van wedstrijdleider Marques hebben genegeerd, wat een overtreding is van artikel 12.2.1.i van de International Sporting Code.

Hadjar heeft een formele waarschuwing gekregen. Dat betekent dat hij wel kans loopt op een straf als hij deze overtreding opnieuw begaat. Hadjar legde uit dat hij zijn linkervoorwiel blokkeerde en zijn band wilde sparen door de rem los te laten en wijd te gaan, maar dit gebeurde dus niet via de zogeheten escape road.

Gerelateerd