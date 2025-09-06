McLaren ondervindt dít nadeel van geniale ophanging: slaat Verstappen toe op Monza?

Het gat tussen McLaren en de rest van het veld is in tijden niet zo klein geweest op de vrijdag als voor de F1 Grand Prix van Italië. De auto van Lando Norris en Oscar Piastri heeft namelijk een nadeel: 'drag'. McLaren probeerde dit op te lossen door een aangepaste ophanging te introduceren, maar of dat gaat werken, is nog maar de vraag.

De MCL39-bolide, ontworpen door onder andere voormalig Red Bull-kopstuk Rob Marshall, heeft een voorwielophanging met iets dat extreme anti-dive wordt genoemd. Hierdoor wordt de gewichtsoverdracht tussen de voorkant en de achterkant en vice versa optimaal verdeeld over de onderdelen die de krachten op kunnen vangen, wanneer er geremd of geaccelereerd wordt. Op die manier moet voorkomen worden dat de McLaren te veel naar voren duikt, wat de luchtstroom aan de voorkant kan stagneren, of dat de achterkant van de auto te veel naar boven wijst, wat ertoe kan leiden dat er te weinig downforce wordt gecreëerd rondom de diffuser.

Nadeel van extreme anti-dive-ophanging

Het nadeel van deze voorwielophanging is 'drag', of luchtweerstand. Je kan het vergelijken met als je je hand uit het raam van een rijdende auto steekt. Houd je je hand verticaal, dan vang je veel lucht op en heb je veel weerstand, en dat is dus niet aerodynamisch. Houd je je hand horizontaal, dan vang je veel minder lucht op en glijdt je hand makkelijker door de lucht.

McLaren heeft de aerodynamische kappen rondom de ophangingsstangen opnieuw ontworpen voor de wedstrijd op het Autodromo Nazionale Monza, het snelste circuit op de F1-kalender. Maar of de luchtweerstand op die manier genoeg wordt teruggebracht, is afwachten. Duidelijk is wel dat McLaren niet de comfortabele voorsprong had op de vrijdag die we gewend zijn. Norris was wel het snelst op de vrijdag, maar hij won de meeste tijd in sector 2, de langzaamste sector.

De McLaren is tevens een van de langzamere auto's door de speed trap, terwijl onder andere de Ferrari en de Kick Sauber het hardst lopen. Niet alleen de Ferrari's, maar ook de Red Bull van Max Verstappen zit binnen twee tienden van de McLarens. Kan de Limburger op Monza toeslaan dankzij dit nadeeltje voor Norris en Piastri?

