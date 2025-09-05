Verstappen en vijf andere coureurs beginnen in Monza aan vierde motor
Zes coureurs hebben voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van Italië in Monza voor de vierde keer dit seizoen hun volledige motor verwisseld. De FIA heeft dit op vrijdag bekendgemaakt. Hieronder valt Max Verstappen.
Zoals Verstappen zelf al had bekendgemaakt voor het weekend in Monza, heeft Red Bull dus de motor vervangen van de Nederlander. Het is zijn vierde en laatste motor die is toegestaan om te wisselen zonder gridstraf. De volgende zal de vijfde zijn, waarna er een flinke gridstraf zal volgen.
Vijf andere coureurs wisselen motor
Verstappen is echter niet de enige die zijn motor verwisseld zag worden. Ook Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alexander Albon, Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto gaan dit weekend met hun vierde motor rijden en zitten dus nu aan de limiet. Net zoals Verstappen hebben ze hun verbrandingsmotor, Turbo Charger, MUG-H en MGU-K vervangen. Op Albon na heeft iedereen ook nog zijn uitlaatsysteem vervangen. Voor Verstappen is dat zijn zevende, voor Gasly zijn zesde, voor Ocon zijn vijfde en voor Hülkenberg en Bortoleto zijn vierde. Er zijn er acht toegestaan zonder gristraf.
