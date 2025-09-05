close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, Red Bull, FIA, Imola, 2025

Verstappen en vijf andere coureurs beginnen in Monza aan vierde motor

Verstappen en vijf andere coureurs beginnen in Monza aan vierde motor

Lars Leeftink
Max Verstappen, Red Bull, FIA, Imola, 2025

Zes coureurs hebben voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van Italië in Monza voor de vierde keer dit seizoen hun volledige motor verwisseld. De FIA heeft dit op vrijdag bekendgemaakt. Hieronder valt Max Verstappen.

Zoals Verstappen zelf al had bekendgemaakt voor het weekend in Monza, heeft Red Bull dus de motor vervangen van de Nederlander. Het is zijn vierde en laatste motor die is toegestaan om te wisselen zonder gridstraf. De volgende zal de vijfde zijn, waarna er een flinke gridstraf zal volgen.

Vijf andere coureurs wisselen motor

Verstappen is echter niet de enige die zijn motor verwisseld zag worden. Ook Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alexander Albon, Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto gaan dit weekend met hun vierde motor rijden en zitten dus nu aan de limiet. Net zoals Verstappen hebben ze hun verbrandingsmotor, Turbo Charger, MUG-H en MGU-K vervangen. Op Albon na heeft iedereen ook nog zijn uitlaatsysteem vervangen. Voor Verstappen is dat zijn zevende, voor Gasly zijn zesde, voor Ocon zijn vijfde en voor Hülkenberg en Bortoleto zijn vierde. Er zijn er acht toegestaan zonder gristraf.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing F1 Monza F1 Grand Prix van Italië
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix Italië: sessie begonnen in droog weer
Liveblog VT2

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix Italië: sessie begonnen in droog weer

  • 1 uur geleden
Pijnlijke crash Richard Verschoor zorgt voor vroegtijdig einde in kwalificatie F2
Richard Verschoor

Pijnlijke crash Richard Verschoor zorgt voor vroegtijdig einde in kwalificatie F2

  • 25 minuten geleden
Voormalig engineer Verstappen oneens met
Hamilton Gridstraf

Voormalig engineer Verstappen oneens met "geschokte" Hamilton

  • 49 minuten geleden
Verstappen neemt Antonelli in bescherming na kritiek:
Max Verstappen

Verstappen neemt Antonelli in bescherming na kritiek: "Herken mezelf in hem"

  • 1 uur geleden
  • 1
 Wolff wijst naar hydraulisch probleem bij Russell in VT1
George Russell

Wolff wijst naar hydraulisch probleem bij Russell in VT1

  • 1 uur geleden
Verstappen en vijf andere coureurs beginnen in Monza aan vierde motor
Motorwisselingen in Monza

Verstappen en vijf andere coureurs beginnen in Monza aan vierde motor

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x