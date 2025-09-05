Max Verstappen wuift de kritiek op rookie Kimi Antonelli weg. De Italiaan schakelde in Zandvoort Charles Leclerc uit in de Hugenholtzbocht en trok daarvoor het boetekleed aan. Verstappen stelt dat hij juist geniet van de Mercedes-coureur, omdat hij zichzelf in hem herkent.

Eerder dit seizoen schakelde de jongeling Verstappen uit tijdens de openingsronde in Oostenrijk. Toch hoort dat allemaal bij het leerproces van een coureur die bezig is aan zijn eerste seizoen in de koningsklasse. Daar staat tegenover dat Antonelli ook al zijn eerste podiumplek heeft weten te veroveren: in Canada werd hij namelijk als derde afgevlagd. Ondertussen gaan er geluiden op dat Antonelli misschien te snel de overstap naar de Formule 1 heeft gemaakt en beter af was geweest met een extra jaar in de Formule 2.

Verstappen herkent zichzelf in Antonelli

Verstappen is het in gesprek met AutoMoto niet eens met die kritiek: "Fouten maken in je eerste seizoen in de F1 hoort erbij. Wat ik het meest aan hem waardeer, is dat hij het niet rustig aan doet. Hij geeft altijd alles, en ik herken mezelf in hem." Natuurlijk moeten de schoonheidsfoutjes verdwijnen, maar verder ziet Verstappen alleen maar een groot talent: "Kan hij het beter doen? Zeker. Maar ik weet hoe getalenteerd hij is, dat zie je meteen. Hij heeft alleen wat geduld nodig, zoals iedereen."

Antonelli moet tijd krijgen

Toto Wolff verklaarde vorig jaar al dat Antonelli waarschijnlijk in zijn eerste jaar hier en daar bij een schuiver betrokken zou zijn. Toch wilde de Mercedes-teambaas vooral niet het talent laten lopen, zoals in het verleden juist met Verstappen gebeurde. Verstappen: "Het is niet gemakkelijk om te beginnen bij een topteam dat bovendien niet regelmatig om de overwinning vecht. Hij redt zich wel, hij heeft gewoon wat tijd nodig."

