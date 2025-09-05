Lincoln Oliveira, de vader van Formule 1-rookie Gabriel Bortoleto, zou er mogelijk een stokje voor proberen te steken als Red Bull Racing een poging wil wagen om zijn zoon in het zitje naast Max Verstappen te krijgen.

Het Formule 1-team van Red Bull Racing domineerde tussen 2021 en 2023 in de Formule 1, maar de Oostenrijkse grootmacht is sindsdien behoorlijk teruggezakt in de pikorde. Max Verstappen weet nog regelmatig - al zij het met de grootste moeite - goede resultaten met de RB21 te boeken, maar teammaat Yuki Tsunoda staat met slechts 12 punten op de negentiende plaats in het wereldkampioenschap. De Japanner is niet de eerste coureur die het moeilijk heeft in de kleuren van Red Bull Racing. Zo werd Liam Lawson begin dit jaar al na twee races teruggestuurd naar zusterteam Racing Bulls, terwijl de ervaren Sergio Pérez eind vorig jaar ontslagen werd, omdat hij niet wist te presteren in het zitje naast Verstappen.

Het tweede zitje bij Red Bull Racing is niet in trek

Momenteel lijkt Red Bull Racing dan ook geen populaire bestemming te zijn onder de Formule 1-coureurs. Het is een publiek geheim dat de auto enorm lastig te besturen is, en meerdere coureurs zijn als teammaat van Verstappen behoorlijk door het ijs gezakt. Volgens Lincoln Oliveira, de vader van Sauber-coureur Gabriel Bortoleto, is het dan ook duidelijk. Red Bull Racing is momenteel geen goede bestemming voor jonge coureurs. Zijn twintigjarige zoon maakt momenteel indruk tijdens zijn rookie-seizoen in de sport, maar als zijn goede resultaten de interesse van Red Bull Racing wekken, sluit Oliveira niet uit dat hij een stokje zou steken voor een dergelijke transfer.

Geen logische overstap voor Bortoleto

"Die Red Bull is geen auto om een coureur mee op te leiden", klinkt het bij UOL Esporte. "Je hebt één coureur die er heel goed mee rijdt, maar de tweede coureur kan zich daar niet aanpassen. De auto is volledig gebouwd rondom Verstappen. Dus of je rijdt net als Max, of je boekt geen resultaten. Zo makkelijk is het." De Braziliaan vervolgt: "Stel dat Helmut Marko belt en zegt: 'Gabriel ik wil dat je bij ons komt'... Het zou gewoon geen zin hebben om die overstap te maken. Gabriel zit momenteel goed op zijn plek bij Sauber. Het is makkelijker om bij Sauber intern dingen te verbeteren, dan om bij Red Bull de hele auto aan te passen."

De telefoon gaat uit

Volgens Oliveira is het zelfs zo erg dat er überhaupt niet één coureur bereid is om het stoeltje van Tsunoda bij Red Bull Racing over te nemen: "Het is voor iedereen die naar Red Bull Racing gaat hetzelfde verhaal. Er worden zelfs grapjes overgemaakt: "'Als de telefoon gaat, dan zet ik hem uit.' Niemand durft die uitnodiging aan te nemen. Datgene wat ooit een droom was voor heel veel coureurs, is nu een nachtmerrie. Het is echt bizar."

