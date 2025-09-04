Max Verstappen heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat verschillende teammaten naast zich gehad. Wie er volgend jaar plaats zal nemen naast de viervoudig wereldkampioen, is echter nog even de vraag.

Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez en Liam Lawson. Stuk voor stuk namen met aanzien in de Formule 1, maar behalve dat hebben ze nog iets gemeen: ze wisten geen stand te houden als teammaat van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Momenteel is het de beurt aan Yuki Tsunoda, maar ook de Japanner kent een lastige tijd bij de Oostenrijkse grootmacht. Het is een publiek geheim dat de RB21 ontzettend lastig te besturen is, maar daarnaast is het verre van eenvoudig om niet door het ijs te zakken naast de Nederlander. Aan wie is het de beurt in 2026?

Yuki Tsunoda

Een van de grootste kanshebbers is Yuki Tsunoda. De 25-jarige coureur is momenteel in dienst van Red Bull Racing en heeft een contract tot het eind van dit jaar. Teambaas Laurent Mekies gaf in Zandvoort nog aan Tsunoda voorlopig te blijven steunen, terwijl Helmut Marko op liet tekenen dat de Honda-protegé in ieder geval tot oktober heeft om zichzelf te bewijzen. Toch is een contractverlenging verre van een zekerheid. Tsunoda staat momenteel op een bijzonder matige negentiende plaats in het wereldkampioenschap, en met het definitieve vertrek van Honda als partner van Red Bull Racing, is ook zijn sterkste linkje met het team straks weg.

Isack Hadjar

Een andere naam die steeds vaker de revue passeert is Isack Hadjar. De twintigjarige Franse Algerijn is bezig aan zijn eerste seizoen in de sport bij zusterteam Racing Bulls, maar maakt in hoog tempo naam voor zichzelf. Met 37 punten, de tiende plaats in het wereldkampioenschap én een podiumplaats in Zandvoort is Hadjar op Verstappen na de best presterende Red Bull-coureur. Hij staat ongetwijfeld op het lijstje van Helmut Marko en Laurent Mekies met kanshebbers voor 2026, maar je mag hopen dat de Red Bull-top ook heeft geleerd jonge talenten niet te snel door te schuiven naar het stoeltje naast Verstappen. Misschien dat ze hem daarom nog een jaartje willen laten rijpen.

Liam Lawson

De mogelijkheid dat Liam Lawson volgend jaar weer voor Red Bull Racing rijdt, lijkt klein. De Nieuw-Zeelander is na twee races dit seizoen weer teruggestuurd naar het zusterteam, en legt het daar momenteel vaker wel dan niet af tegen Hadjar. Het zou dus een vreemde keuze zijn om Lawson opnieuw te promoveren, maar in de Formule 1 weet je het nooit. Daarnaast lijkt het zeer waarschijnlijk dat Red Bull hoe dan ook een plekje vrij wil maken bij Racing Bulls, om de achttienjarige Arvid Lindblad vanuit de Formule 2 te laten promoveren. Ook Lindblad wordt als kanshebber voor Red Bull Racing genoemd in het geruchtencircuit, maar dat verhaal mag rustig als fictie worden beschouwd.

Het meest waarschijnlijke scenario lijkt op dit moment dat Tsunoda afscheid zal nemen van de Red Bull-familie, zodat Hadjar door kan stromen naar Red Bull Racing en Lindblad plaats kan nemen bij het zusterteam. Het seizoen is echter nog lang, dus er kan nog van alles gebeuren voordat er definitieve beslissingen worden genomen.

