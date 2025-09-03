Wolff onthult bericht dat Horner hem na ontslag stuurde

Mercedes-teambaas Toto Wolff stond de afgelopen jaren regelmatig lijnrecht tegenover voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. Het duo kon elkaar soms nauwelijks verdragen, maar Wolff onthult dat Horner hem tóch nog een berichtje stuurde toen hij zijn vertrek bij Red Bull bekendmaakte.

In 2014 nam Mercedes het stokje van Red Bull Racing over als dominante kracht binnen de koningsklasse. Red Bull kampte destijds met een Renault-powerunit die flink tekortkwam ten opzichte van de krachtbron van de Zilverpijlen. Vanaf 2019 werd Honda motorleverancier en stukje bij beetje werd de powerunit steeds competitiever. In 2020 kon Red Bull zo nu en dan al op snelheid concurreren met Mercedes, en in 2021 volgde een titanenstrijd tussen beide teams én tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

'Nu ben ik weg!'

Die rivaliteit vertaalde zich ook naar de teambazen, die elkaar geregeld met modder bekogelden. Wolff legt in gesprek met Motorsport.com uit dat hij zijn aartsrivaal Horner toch een beetje mist. Hij onthult bovendien het berichtje dat hij kreeg nadat Horner zijn vertrek bij Red Bull had bevestigd: “Hij zei tegen me: ‘Wat doe je nu eigenlijk? Je hield ervan om mij te haten, maar nu ben ik weg!’ Ik moet zeggen dat het ook wel een beetje ambigu is, aangezien zijn track record erg goed is, zelfs één van de beste in de hele Formule 1,” aldus Wolff, die zijn rivaal daarmee toch een compliment gaf.

Wolff: 'Horner was geweldige tegenstander'

Red Bull knokte zich uiteindelijk altijd weer terug naar de top. Het is een van de redenen waarom Verstappen vandaag de dag nog steeds bij het Oostenrijkse team rijdt. Wolff erkent dat Horner daarin een grote rol speelde: “Hij heeft onmiskenbaar veel goed gedaan, ook al waren we het vaak oneens. Hij is jarenlang een geweldige tegenstander geweest. Mis ik hem? Het is in ieder geval vreemd om hier rond te lopen en te denken: ‘Christian is er niet meer.’ Dat voelt toch een beetje gek.”

