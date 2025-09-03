Papa Pérez wijst naar Verstappen: 'Dan was 'Checo' ook kampioen geworden'
Volgens Antonio Pérez Garibay, de vader van Sergio, heeft 'Checo' bij Red Bull Racing niet hetzelfde materiaal gekregen als Max Verstappen. De 35-jarige coureur staat volgend jaar weer op de startgrid namens Cadillac, maar vader Pérez heeft nog een appeltje te schillen met Red Bull.
Pérez sloot in 2021 aan bij Red Bull Racing en was de oplossing voor de kwakkelende Alexander Albon. In zijn eerste seizoen werd 'Checo' uiteindelijk als vierde genoteerd in het klassement en pakte hij één overwinning in dienst van de Oostenrijkers. Vooral in de laatste race in Abu Dhabi maakte hij zich onsterfelijk. Zo moest hij op oude banden de opkomende Lewis Hamilton van zich afhouden om Verstappen nog een kans te geven. Uiteindelijk zorgde Nicholas Latifi in de slotfase van de race voor een safety car, waarvan de Nederlander optimaal profiteerde en die dag zijn eerste wereldtitel pakte.
Pérez had volgens vader niet het juiste materiaal
Volgens de vader van 'Checo' is die eerste wereldtitel volledig te danken aan de Mexicaanse coureur. Daarnaast hint Antonio op ongelijke behandeling. "Checo maakte van Verstappen een wereldkampioen. Als ze Checo in het laatste jaar ook de F1-auto hadden gegeven die hij in zijn eerste jaar kreeg, zou Checo ook wereldkampioen zijn geworden," stelt hij in gesprek met de media.
De Mexicaanse coureur zelf heeft overigens nooit dit soort uitspraken gedaan. Hij en Verstappen kunnen prima met elkaar overweg. Ook toen bekend werd dat Pérez in 2026 weer als Formule 1-coureur terugkeert, was het Verstappen die als eerste zijn felicitaties uitdeelde, zo onthulde 'Checo'.
