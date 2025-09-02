De FIA kreeg stevige kritiek tijdens de Dutch Grand Prix, waaronder van F1 TV-commentatoren en voormalig coureurs Jolyon Palmer en David Coulthard. Ze vinden het niet kunnen dat de stewards bij sommige incidenten wachten tot na de race om een besluit te nemen, omdat een straf een effect het verloop van de race.

Afgelopen zondag speelde zich een spectaculaire wedstrijd af op het Circuit Zandvoort. De stewards moesten zich dan ook buigen over een aantal incidenten. Kimi Antonelli kreeg een tijdstraf van 10 seconden voor de crash met Charles Leclerc en het contact tussen Liam Lawson en Carlos Sainz leverde een extra 10 seconden op voor de laatstgenoemde. Twee onderzoeken werden pas na de Grand Prix gedaan: het te hard rijden onder dubbel geel van Lewis Hamilton, waar hij uiteindelijk een gridstraf van 5 plaatsen voor kreeg, en de clash tussen Leclerc en George Russell. Dit gebeurde halverwege de race in het gevecht om P5. Palmer en Coulthard konden niet begrijpen dat de stewards het niet meteen gingen onderzoeken, aangezien er nog tenminste driekwartier geracet moest worden en er verder slechts één ander incident was om onder de loep te nemen.

Stewards moeten de knoop doorhakken

"Kom op, nou. Kom op", zuchtte Palmer, toen het bericht binnenkwam dat het incident tussen Leclerc en Russell pas na de race onderzocht zou worden. Coulthard voegde toe: "Zo druk hebben de stewards het daarboven in hun kantoor toch niet? Ze hebben toch gewoon de tijd om de herhalingen te bekijken? Het is nooit goed, wanneer beslissingen nog gemaakt moeten worden na het vallen van de vlag."

Palmer was het met zijn collega eens: "Je moet gewoon de knoop doorhakken. Dit blijft nu boven Leclerc hangen. Dit kan gevolgen hebben voor de rest van de race. Als hij schuldig wordt bevonden en hij krijgt de tijdstraf nu, dan kan hij deze nog incasseren in de pitstraat. En als het tijdens een safety car gebeurt, dan kan het zijn dat hij ver terugvalt. Dit is gewoon niet nodig. De coureurs zullen met het standaardexcuus komen: 'Hij duwde me eraf, ik zat ervoor, hij had geen recht op ruimte.' De stewards moeten naar de reglementen kijken en een besluit nemen." Coulthard lachte: "Palmer for FIA-president! Ik ben het helemaal met je eens."