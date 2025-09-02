Norris boos op race-engineer tijdens Dutch GP: "Dat had mijn race kunnen beëindigen"
Norris boos op race-engineer tijdens Dutch GP: "Dat had mijn race kunnen beëindigen"
De F1 Dutch Grand Prix bleek een uitdagende race met crashes, safety cars en onvoorspelbare weersomstandigheden. Lando Norris vond dat hij niet genoeg informatie doorgespeeld kreeg van zijn race-engineer. De coureur van McLaren uitte zijn ontevredenheid over de boardradio richting Will Joseph.
Veel regen viel er niet op het Circuit Zandvoort, maar toch had het een impact op de wedstrijd. De druppeltjes begonnen te vallen na ongeveer twintig ronden. De baan zelf werd niet merkbaar gladder, maar het geverfde gedeelte wel. Lewis Hamilton kwam daar achter, toen hij de wijde lijn nam door de Hugenholtzbocht. Het is de snelste lijn, maar niet als de verf nat begint te worden. Hamilton verloor de controle over zijn Ferrari en kwam in de muur terecht - zijn tweede crash van het seizoen na de derde vrije training in Monaco.
Norris ontevreden over communicatie met race-engineer
Norris lag op dat moment tweede, nadat hij Max Verstappen terug had ingehaald. Achter de safety car vroeg hij aan zijn race-engineer wat er was gebeurd: "Hoe is Hamilton gecrasht? Reed hij over de groene verf, en bleek het groene gedeelte glad te zijn vanwege de regen?" Joseph antwoordde via de boardradio: "Ja, het lijkt erop dat precies dat is gebeurd. Hij nam de wijde lijn over het groene gedeelte. Dat was glad en vervolgens raakte hij de muur."
Norris vond het niet kunnen dat zijn team hem meer had kunnen vertellen over waar de regen precies viel. Wat Hamilton overkwam, had hem ook kunnen overkomen. "Oké, maar dat hoor jij mij te vertellen. Waarom vertel je me dat niet eerder? Dit is informatie die mijn race kan beëindigen, als ik die niet krijg", aldus Norris. Joseph reageerde: "Ja, oké, cool."
Uiteindelijk zou de Brit alsnog niet de finish bereiken op Zandvoort. De Mercedes-krachtbron achterin zijn McLaren gaf de geest met nog acht ronden te gaan. Oscar Piastri won ondertussen vanaf de pole position en breidde zijn voorsprong in het kamipoenschap uit van 9 naar 34 punten.
