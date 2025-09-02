Red Bull-icoon onthult toekomst: 'Dán zal Verstappen ergens anders naartoe gaan'

Max Verstappen zou er voorlopig goed aan doen om bij Red Bull Racing te blijven. Dat zegt oud-coureur David Coulthard, die zelf drie seizoenen voor het team reed. Toch denkt hij te weten wanneer de Limburger wél een overstap zal maken.

Volgens Coulthard draait het bij Verstappen niet om geld, maar om sportieve kansen. "Tegelijkertijd is hij een racer", benadrukt hij bij Motorsport.com. "Hij is hier niet om alleen maar rondjes te rijden." De Brit, die destijds twee keer voor Red Bull op het podium stond, gelooft in de integriteit van Verstappen: "Max is iemand die ze recht in de ogen zou kijken en zijn beslissing zou toelichten. Want zo’n jongen is hij."

Onzekerheid rond nieuwe motor

Verstappen is inmiddels vier keer wereldkampioen met Red Bull. Toch denkt Coulthard dat vooral de ontwikkeling van de Red Bull Powertrains-motor een cruciale rol gaat spelen. Die motor wordt in 2026 voor het eerst volledig door het team zelf gebouwd. "Als die niet goed is, zal dat een vertrek van de Nederlandse rijder stimuleren", zegt Coulthard. "Dan zal hij ergens anders naartoe gaan. En daar heeft hij het volste recht toe, hè. Ik weet ook zeker dat niemand binnen het team hem dat kwalijk zou nemen."

Mercedes of Ferrari?

Over Verstappens toekomst wordt volop gespeculeerd. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff uitte zich al en acht de kans "vijftig procent" dat Verstappen ooit in een zilveren auto rijdt. Coulthard vindt dat een reëel scenario, maar ziet ook Ferrari als optie. "Je zou dan ook kunnen zeggen dat er vijftig procent kans is dat Max naar Ferrari gaat. Uiteindelijk gaat Max daarheen waar de beste kans ligt om een winnende auto te hebben."

