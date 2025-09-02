Red Bull-icoon onthult toekomst: 'Dán zal Verstappen ergens anders naartoe gaan'
Red Bull-icoon onthult toekomst: 'Dán zal Verstappen ergens anders naartoe gaan'
Max Verstappen zou er voorlopig goed aan doen om bij Red Bull Racing te blijven. Dat zegt oud-coureur David Coulthard, die zelf drie seizoenen voor het team reed. Toch denkt hij te weten wanneer de Limburger wél een overstap zal maken.
Volgens Coulthard draait het bij Verstappen niet om geld, maar om sportieve kansen. "Tegelijkertijd is hij een racer", benadrukt hij bij Motorsport.com. "Hij is hier niet om alleen maar rondjes te rijden." De Brit, die destijds twee keer voor Red Bull op het podium stond, gelooft in de integriteit van Verstappen: "Max is iemand die ze recht in de ogen zou kijken en zijn beslissing zou toelichten. Want zo’n jongen is hij."
Onzekerheid rond nieuwe motor
Verstappen is inmiddels vier keer wereldkampioen met Red Bull. Toch denkt Coulthard dat vooral de ontwikkeling van de Red Bull Powertrains-motor een cruciale rol gaat spelen. Die motor wordt in 2026 voor het eerst volledig door het team zelf gebouwd. "Als die niet goed is, zal dat een vertrek van de Nederlandse rijder stimuleren", zegt Coulthard. "Dan zal hij ergens anders naartoe gaan. En daar heeft hij het volste recht toe, hè. Ik weet ook zeker dat niemand binnen het team hem dat kwalijk zou nemen."
Mercedes of Ferrari?
Over Verstappens toekomst wordt volop gespeculeerd. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff uitte zich al en acht de kans "vijftig procent" dat Verstappen ooit in een zilveren auto rijdt. Coulthard vindt dat een reëel scenario, maar ziet ook Ferrari als optie. "Je zou dan ook kunnen zeggen dat er vijftig procent kans is dat Max naar Ferrari gaat. Uiteindelijk gaat Max daarheen waar de beste kans ligt om een winnende auto te hebben."
Gerelateerd
Net binnen
Red Bull-icoon onthult toekomst: 'Dán zal Verstappen ergens anders naartoe gaan'
- 38 minuten geleden
Tsunoda worstelt met auto: 'Normaal is P9 niet bijzonder maar nu wel'
- 1 uur geleden
Verstappen breekt in tijdens interview Leclerc: Ferrari-coureur kan het net drooghouden
- 2 uur geleden
- 1
Piastri moet auto afstaan voor training GP Italië, McLaren besluit rookie in te zetten
- 2 uur geleden
- 3
Hamilton oogt uitgebrand na mentale tik in Zandvoort: 'Hij loopt er rond als een dooie'
- 2 uur geleden
- 6
Koning Willem-Alexander sluit terugkeer Dutch Grand Prix na 2026 niet uit
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus