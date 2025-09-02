Villeneuve over toekomst Hamilton: 'Het gaat om passie, niet om prestaties'
Na opnieuw een lastig weekend in Zandvoort wordt er volop gespeculeerd over de toekomst van Lewis Hamilton in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen maakte een zeldzame fout in bocht 3 en viel uit. Ook in de races ervoor ging het niet veel beter, waardoor er steeds meer vragen klinken of Hamilton al richting zijn afscheid moet denken.
Hamilton kende de laatste weken weinig succes. In Hongarije haalde hij Q3 niet, terwijl teamgenoot Charles Leclerc daar zijn eerste pole van het jaar pakte. Hamilton werd daar zelfs gedubbeld en eindigde buiten de punten. Na afloop noemde hij zichzelf "nutteloos" en hintte hij zelfs dat er zaken achter de schermen bij Ferrari spelen waar hij ontevreden over is. Ook in Spa verliep het moeizaam: Hamilton strandde in de eerste kwalificatieronden, al wist hij dankzij een slimme strategie in de race nog posities goed te maken. In Zandvoort ging het mis met een crash; volledig zijn eigen fout. Daarmee heeft de Brit slechts één keer punten gescoord in de laatste drie races.
Niet afgeleid raken door tegenvallende prestaties
Ondanks de kritiek op Hamilton vindt voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve dat de Brit zich niet moet laten leiden door zijn huidige vorm. "Je stopt niet omdat mensen denken dat je niet goed genoeg bent. Je stopt omdat je zelf liever niet meer naar het circuit wil rijden als je ’s ochtends wakker wordt", legt Villeneuve uit. Volgens hem draait het niet alleen om prestaties. "Dat is iets heel anders. Als je nog steeds competitief bent en je voelt het vuur nog in je, dan moet je niet stoppen. Vind een manier. Stoppen is niet simpelweg gekoppeld aan resultaten."
Passie zal bepalen wanneer Hamilton wil stoppen
Villeneuve benadrukt dat het vooral om de innerlijke drive gaat. "Het gaat om je mindset, om de passie. Hou je er nog van wat je doet? Levert het je nog iets op? Het is een mix van factoren: psychologie, geluk, voldoening, geld. Het is een berekening die je maakt: wat levert het je op en wat neemt het van je af? Dáár beslis je het mee."
