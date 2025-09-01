Isack Hadjar zorgde tijdens de Grand Prix van Nederland voor een hoop opwinding door dicht achter Max Verstappen te blijven en uiteindelijk als derde over de streep te komen. Dat had ook te maken met een olielekkage bij Lando Norris. Na afloop ontstond er discussie of de jonge Fransman Verstappen had mogen aanvallen voor een betere podiumplek.

Racing Bulls-CEO Peter Bayer stelt dat er absoluut geen geheime afspraak is tussen Racing Bulls en Red Bull Racing die Hadjar tegenhield. "Absoluut niet", zo citeert Motorsport.com. "Integendeel: als kleiner team zijn we er juist om de grote teams wat het vuur aan de schenen te leggen. Als hij het tempo had gehad, had hij zeker aangevallen. Daar bestaat geen twijfel over. Maar uiteindelijk bleek dat Max gewoon zijn banden aan het sparen was." Ook Red Bull-teambaas Laurent Mekies bevestigt dat Hadjar vrij was om de Nederlander aan te vallen. "Als het hem niet vrij stond [om aan te vallen], zou dat illegaal zijn geweest", zo stelt Mekies.

Artikel gaat verder onder video

Vreugde bij Racing Bulls

De CEO van Racing Bulls en de teambaas van Red Bull bevestigen na de race dat er geen reden was voor Hadjar om de Limburger niet aan te vallen. Bayer legt uit dat Verstappen zijn banden aan het sparen was en zijn tempo opvoerde zodra Hadjar dichterbij kwam. "Zodra hij zag dat Isack eraan kwam, verhoogde hij weer zijn tempo en reed hij weg. Uiteindelijk lagen ze qua racetempo vrij dicht bij elkaar. Maar als de kans zich voordoet, dan gaan we er zeker voor - dat beloof ik", voegt hij toe.

Geluk van de dapperen

Bij Racing Bulls heerste vooral vreugde over het eerste podium van de jonge coureur, het eerste voor het team sinds 2021. De laatste ronden waren intens, vooral toen Norris stilviel. Bayer beschrijft de opschudding in de garage en de daaropvolgende radiostilte die Hadjar hielp zich te concentreren. "Die laatste ronde was gewoon een feest", vertelt hij. Met de problemen van vrijdag nog vers in het geheugen, was het podium een emotioneel moment voor het team. "De strategie was goed, de starts waren goed en Isack maakte geen enkele fout", concludeert Bayer. "Misschien was het uiteindelijk ook een beetje 'geluk van de dapperen' dat ons op het podium bracht."

