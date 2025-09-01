F1 CEO Domenicali over Verstappen: 'Logisch dat hij om zich heen aan het kijken is'
F1 CEO Domenicali over Verstappen: 'Logisch dat hij om zich heen aan het kijken is'
Stefano Domenicali, CEO van F1, heeft zich uitgelaten over Max Verstappen en zijn toekomst in de koningsklasse. Volgens de Italiaan mag hij nog tien jaar in de Formule 1 blijven rijden, maar is er een reden waarom hij om zich heen aan het kijken is.
In gesprek met De Telegraaf gaat Domenicali in op de toekomst van Verstappen, die voor 2026 duidelijk is door het verlopen van zijn prestatieclausule voor dit seizoen. "Max is de beste, hij is ongelooflijk. Hij begrijpt ook wel dat hij niet elk jaar, elke ronde de snelste kan zijn. Max heeft laten zien dat hij heel loyaal is aan Red Bull, maar het is ook logisch dat hij op een gegeven moment om zich heen gaat kijken. Hij is inmiddels vader en kan de dingen in perspectief zien.”
Domenicali over toekomst Verstappen
Domenicali vervolgt: "Het is duidelijk dat hij geïnteresseerd is in het rijden van andere races, in andere klasses. Dat is prima. Als hij blij is, ben ik blij. Ik wil hem hier niet verliezen. Maar ik verwacht ook niet dat dat snel gaat gebeuren. Dat is aan hem, maar ik hoop in ieder geval van niet. Formule 1 blijft Formule 1. Wat mij betreft rijdt hij hier nog tien jaar, graag!” Of Verstappen dit ook van plan is, zal alleen de toekomst gaan uitwijzen.
