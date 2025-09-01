Lando Norris kan misschien nu al een plek vooraan op de startgrid van de F1 Grand Prix van Italië vergeten. De nummer twee in het kampioenschap zat vóór Zandvoort op de limiet qua motoronderdelen, waarna de Mercedes-krachtbron achterin de McLaren het begaf. Hij maakt daarom kans op een flinke gridstraf op Monza.

In de Formule 1 moeten de teams zich houden aan een bepaald aantal motoronderdelen per seizoen om op die manier de kosten een beetje te drukken. Worden er meer motoronderdelen gebruikt dan toegestaan, dan krijgt de coureur een gridstraf. Per auto mogen er 4 verbrandingsmotoren, 4 turbo's, 4 MGU-H-systemen en 4 MGU-K-systemen worden gebruikt. De batterij ('energy store') en 'control electronics' zijn onderdelen waar er maar 2 van gebruikt mogen worden. Van het uitlaatsysteem mogen teams er 8 per seizoen doorheen jagen.

Norris op de limiet na ontplofte motor

Norris hoopte tijdens de Dutch Grand Prix aan schadebeperking te doen door als tweede te finishen achter teamgenoot en titelrivaal Oscar Piastri. Maar hij viel in ronde 64 van 72 uit met een olielek, waardoor de motor plotseling stilviel. Volgens teambaas Andrea Stella lag het niet aan motorleverancier Mercedes, maar zou er iets mis zijn gegaan met een McLaren-onderdeel.

Norris zit met alle motoronderdelen, op uitzondering van het uitlaatsysteem, op de limiet en dat was nog vóór de ontplofte power unit afgelopen zondag. Blijkt uit onderzoek van McLaren dat de eerdergenoemde onderdelen onherstelbaar beschadigd zijn, dan heeft het team twee keuzes: of een oude power unit gebruiken, wat allesbehalve ideaal is op Monza, het snelste circuit op de kalender, of een nieuwe power unit gebruiken en een gridstraf incasseren.

Als Norris met één onderdeel over de limiet gaat, levert dat een gridstraf van 10 posities op. Er komen steeds 5 plaatsen bij per onderdeel dat hij daarnaast nog laat vervangen.

Piastri, Charles Leclerc en George Russell zitten overigens ook op de limiet wat betreft de verbrandingsmotor, turbo, MGU-H, MGU-K, batterij en 'control electronics'. Lewis Hamilton en Kimi Antonelli zijn al een keer over de limiet gegaan. Max Verstappen is de enige coureur bij een topteam die slechts drie verbrandingsmotoren, turbo's, MGU-H's en MGU-K's heeft gebruikt, maar bij de batterij en 'control electronics' zit ook hij op de limiet.

