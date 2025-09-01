Lando Norris zou de zwart-witgeblokte vlag niet zien tijdens de F1 Dutch Grand Prix. De nummer twee in het kampioenschap liep een boel punten mis door een uitvalbeurt. Andrea Stella, de teambaas van McLaren, is met een cryptische verklaring gekomen, maar legt de schuld sowieso niet neer bij motorleverancier Mercedes.

Norris ving de wedstrijd op het Circuit Zandvoort aan als tweede, maar verloor de positie aan Max Verstappen bij de start. Het duurde even, maar uiteindelijk wist hij de thuisheld terug te pakken in de Tarzanbocht. Vervolgens begon hij het gat dicht te rijden naar teamgenoot Oscar Piastri. De Brit viel echter in ronde 64 van 72 stil. "Ik weet niet of ik in de fik sta, maar het ruikt in ieder geval niet goed. Er hangt rook in de cockpit", zei hij over de boardradio. "Ik lig eruit... Olielek." De achterstand van Norris op Piastri is gegroeid van 9 naar 34 punten richting de Grand Prix van Italië.

Team zag geen aanwijzing voor stilvallen McLaren

"Het was gewoon niet mijn weekend", liet de ongelukkige Norris tegenover onder andere GPFans weten. "Ik had er geen controle over, dus dat is pijnlijk. Het is frustrerend. Het is ook niet goed voor mijn kampioenschapskansen. Ik ben heel snel en heel makkelijk een boel punten kwijtgeraakt. Ik kan niets meer doen dan me vanaf nu focussen op de volgende race." De rook in de cockpit een minuut voor het stilvallen was de eerste aanwijzing dat er iets mis was. "Het team had mij niks verteld. Het gebeurde vrij abrupt."

Begaf een McLaren-onderdeel het in plaats van de Mercedes-motor?

Of het daadwerkelijk om een olielek ging, wilde Stella niet bevestigen. "Vandaag ervaarden we twee kanten van de autosport: de vreugde en voldoening van een overwinning voor McLaren en Oscar. Aan de andere kant hebben we de pijn van Lando's uitvalbeurt in de slotfase van de race. We hebben een probleem met het chassis ontdekt en we zullen het volledig onderzoeken, voordat we weer gaan racen in Monza." Hoe een probleem met het chassis een ontplofte Mercedes-motor veroorzaakte, legde de Umbriër niet uit. Het kan zijn dat een koelingselement of een olieslang van McLaren het heeft begeven, maar dat wordt dus nog onderzocht.

