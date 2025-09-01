Mekies zag 'niet blije' Verstappen op vrijdag: 'Begonnen zondag met agressieve strategie'
Mekies zag 'niet blije' Verstappen op vrijdag: 'Begonnen zondag met agressieve strategie'
Laurent Mekies, teambaas van Red Bull Racing, zag zijn team voor het eerst onder zijn leiding met twee auto's punten pakken. De Grand Prix van Nederland in Zandvoort leverde een tweede plaats (Max Verstappen) en negende plaats (Yuki Tsunoda) op. Toch zag Mekies dat Verstappen op een gegeven moment niet blij was.
Mekies verklaarde volgens NOS.nl na afloop van de race waarom Verstappen op softs begon en daarna bij de eerste pitstop voor mediums koos. "De race beginnen op softs was eigenlijk onze enige kans om de McLarens te bedreigen. Een agressieve strategie, omdat we wisten dat McLaren er anders sowieso vandoor zou gaan. Daarom gingen we ervoor en ik denk dat het de beste keuze was. Bovendien was Max vrijdag niet zo blij met de harde banden, dus het was geen gewaagd besluit."
Red Bull had hoop na GP Hongarije
De Grand Prix van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop, verliep dramatisch voor Mekies en zijn team. De Fransman hoopte dat dit een eenmalige prestatie was, en dit was het geval. "We hoopten dat Boedapest een eenmalige dip was en gelukkig kwam dat uit. Opmerkelijk omdat Zandvoort best op de Hungaroring lijkt. We hebben er dus van geleerd. In Zandvoort waren we sneller dan Ferrari en Mercedes. Het geeft ons vertrouwen, een boost."
Gat naar McLaren
Toch moet ook Mekies stellen dat hij niet tevreden kan zijn. "Daarvoor is de kloof met McLaren veel te groot. Ik maak me geen illusies: als ze gaan pushen, verdwijnen ze aan de horizon. We zijn er nog lang niet. Het is een kwestie van tijd en geduld. We zijn nog steeds veel te lang bezig om de auto tijdens een raceweekend op de rails te zetten."
