Mentale tik voor Hamilton na dramatisch raceweekend: "Dat kan je op één hand tellen"
De Grand Prix van Nederland werd voor Lewis Hamilton opnieuw een race om snel te vergeten. De zevenvoudig wereldkampioen verloor de controle in de natte tweede sector en schoof het grind in. Daarmee viel hij voortijdig uit, terwijl hij juist bezig leek zich terug te knokken. Het past in een seizoen dat van kwaad tot erger gaat.
Na afloop probeerde Hamilton de situatie nuchter te bekijken, al was de teleurstelling duidelijk hoorbaar. "Hoe ik me voel? Nee, ik ben prima. Ik voel me mentaal in orde", zei hij tegenover GPFans. "Ik voelde juist veel positiefs, ik maakte vooruitgang en ik was bezig de auto voor me in te halen. Dan is het natuurlijk zwaar om zo’n resultaat te hebben. Ik race al zo lang, en echt, dit soort momenten... die kun je waarschijnlijk op één hand tellen. Dat maakt het wel een beetje triest."
Dramatische dag voor Italiaanse renstal
De Brit benadrukte dat hij vooral baalt voor zijn team. "Ik voel me oké, maar ik vind het triest voor het team. We hadden vandaag echt punten kunnen pakken. Ik had het gevoel dat ik de snelheid had en voorwaarts kon racen. Ik hoopte echt op progressie in deze race, en toen gebeurde dit…" Voor Hamilton blijft de frustratie ondertussen groot. Hoewel hij zeven keer wereldkampioen werd, lijkt dat dit seizoen alweer bijna vergeten. Zijn jaar wordt gekenmerkt door fouten en teleurstellingen. Tot nu toe is het nog geen succesvol huwelijk.
