Stella ziet "krachtig wapen" voor Verstappen in Dutch Grand Prix
Stella ziet "krachtig wapen" voor Verstappen in Dutch Grand Prix
McLaren-teambaas Andrea Stella ziet een "krachtig wapen" voor Max Verstappen dat hij in kan zetten tijdens de Dutch Grand Prix. De Nederlander vangt de race aan vanaf de derde plaats, achter Lando Norris en Oscar Piastri.
Max Verstappen wist in de kwalificatie voor de Grand Prix van Zandvoort zijn zaterdag te maximaliseren door de derde startplaats uit het vuur te slepen. De Nederlander wordt op de tweede startrij geflankeerd door Racing Bulls-coureur Isack Hadjar, en heeft voor zich het duo van McLaren staan. Oscar Piastri en Lando Norris zijn de grote favorieten voor de overwinning in de badplaats gezien de performance van de Britse grootmacht, maar teambaas Andrea Stella houdt wel degelijk rekening met de viervoudig wereldkampioen.
Krachtig wapen voor Verstappen
"Het zal interessant worden tussen Lando en Oscar, maar we houden ook rekening met andere coureurs", klinkt het tegenover de aanwezige media in Zandvoort. "Max heeft bijvoorbeeld nog een setje softs over. Dat setje heeft hij tijdens de kwalificatie uitgespaard. Als je dat op het juiste moment inzet tijdens de race, kan dat een krachtig wapen zijn." Verstappen zelf houdt wat meer een slag om de arm wat betreft zijn kansen in de race. Met name omdat hij niet precies weet hoe zijn race pace uit zal pakken.
Gerelateerd
Net binnen
Piastri wint op Zandvoort na drama voor Norris, Verstappen-fans kunnen toch nog juichen
- 1 uur geleden
- 6
Mentale tik voor Hamilton na dramatisch raceweekend: "Dat kan je op één hand tellen"
- 1 minuut geleden
FIA wil tekst en uitleg van Bortoleto na doorrijden met schade
- 12 minuten geleden
- 1
Viaplay massaal onder vuur na reclames tijdens Dutch GP: "Rot nou eens op man!"
- 29 minuten geleden
- 12
FIA roept twee grote namen op het matje na Dutch GP en overweegt herziene uitslag
- 33 minuten geleden
- 3
Hadjar vol ongeloof na eerste podiumplek in F1 achter Piastri en Verstappen: 'Een droom'
- 42 minuten geleden
- 1
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
- 19 augustus