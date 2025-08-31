McLaren-teambaas Andrea Stella ziet een "krachtig wapen" voor Max Verstappen dat hij in kan zetten tijdens de Dutch Grand Prix. De Nederlander vangt de race aan vanaf de derde plaats, achter Lando Norris en Oscar Piastri.

Max Verstappen wist in de kwalificatie voor de Grand Prix van Zandvoort zijn zaterdag te maximaliseren door de derde startplaats uit het vuur te slepen. De Nederlander wordt op de tweede startrij geflankeerd door Racing Bulls-coureur Isack Hadjar, en heeft voor zich het duo van McLaren staan. Oscar Piastri en Lando Norris zijn de grote favorieten voor de overwinning in de badplaats gezien de performance van de Britse grootmacht, maar teambaas Andrea Stella houdt wel degelijk rekening met de viervoudig wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

Krachtig wapen voor Verstappen

"Het zal interessant worden tussen Lando en Oscar, maar we houden ook rekening met andere coureurs", klinkt het tegenover de aanwezige media in Zandvoort. "Max heeft bijvoorbeeld nog een setje softs over. Dat setje heeft hij tijdens de kwalificatie uitgespaard. Als je dat op het juiste moment inzet tijdens de race, kan dat een krachtig wapen zijn." Verstappen zelf houdt wat meer een slag om de arm wat betreft zijn kansen in de race. Met name omdat hij niet precies weet hoe zijn race pace uit zal pakken.

Gerelateerd