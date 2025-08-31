Oscar Piastri en Lando Norris starten zondag tijdens de F1 Grand Prix van Nederland vanaf P1 en P2 en staan in die volgorde ook bovenaan in het wereldkampioenschap. Zak Brown, CEO van McLaren, is ingegaan op wat hij van zijn coureurs verwacht en of ze vrijuit mogen racen.

In gesprek met Viaplay blikt een tevreden Brown terug op de zaterdag, een dag waarop het gat tussen Norris en Piastri wederom enorm klein was en McLaren de dominante trainingen om wist te zetten in een eerste en tweede plaats tijdens de kwalificatie voor thuisfavoriet Max Verstappen. "Ze blijven maar van elkaar leren en ze blijven elkaar pushen. Het was geweldig werk, we waren het hele weekend al snel. Maar we hebben de punten nog niet, dat moeten we morgen gaan doen."

McLaren laat Piastri en Norris vechten

Het is inmiddels duidelijk dat McLaren haar twee coureurs de vrijheid gunt om tegen elkaar te racen, wat onder meer al een crash van Norris in Canada en een bijna-crash in Hongarije op heeft geleverd tot nu toe. Brown stelt dat ze elkaar voor P1 en P2 uit mogen dagen, maar dat het team wel aan het einde van de race op de eerste twee plekken moet staan. "Ik ben positief over onze race pace. We moeten gewoon een goede eerste ronde hebben. We moeten als eerste en tweede de ronde afsluiten. De jongens mogen onderling uitvechten wie eerste is en wie tweede. Als we dat weten te doen, dan controleren we de race." Deze vrijheid krijgen de coureurs natuurlijk vooral omdat alles bij de constructeurs al zo goed als beslist is.

McLaren over weer op zondag in Zandvoort

De enige factor die nog een rol kan spelen en andere teams wellicht een kans kan gaan geven tijdens een dominant weekend van McLaren in Zandvoort, is het weer. De verwachting is dat de zondag een natte dag gaat worden in het westen van Nederland, weet ook Brown. "We moeten nog even afwachten wat het weer gaat doen. Als het een reguliere race wordt, dan heb ik er een goed gevoel over. We moeten het wel afmaken."

