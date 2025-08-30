Aston Martin en Racing Bulls verbreken avondklok in Zandvoort
Aston Martin en Racing Bulls verbreken avondklok in Zandvoort
Het team van Aston Martin en de Racing Bulls hebben de avondklok tijdens de Dutch Grand Prix overtreden, zo meldt de FIA. Omdat het om de eerste overtredingen van deze twee teams gaat, volgt er geen straf.
De avondklok is in het leven geroepen om teamleden te beschermen tegen overwerken. Toch wordt er hier en daar een uitzondering gemaakt, aangezien er onvoorziene omstandigheden kunnen optreden. Dat was bij Aston Martin in Zandvoort het geval, na de crash van Lance Stroll tijdens de tweede vrije training.
FIA komt met verklaring
De FIA meldt: "Afgelopen nacht bevonden teamleden van het Aston Martin Aramco Formula One Team, die betrokken zijn bij de werking van de auto, zich binnen de omheining van het circuit tijdens de periode van elf en een half (11,5) uur die begon om 21:00 uur op 29 augustus — veertien en een half (14,5) uur vóór de geplande starttijd van VT3 — en eindigde drie (3) uur vóór de geplande starttijd van VT3, om 08:30 uur op 30 augustus. Dit was de eerste van de twee (2) individuele uitzonderingen die voor het Aston Martin Aramco Formula One Team zijn toegestaan tijdens het Formule 1-kampioenschap van 2025 en daarom hoeft er geen actie te worden ondernomen." Voor het zusterteam van Red Bull Racing geldt hetzelfde; ook daar neemt de internationale autosportfederatie geen verdere maatregelen.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | Derde vrije training Dutch GP: Norris en Piastri maken wederom de dienst uit
- 1 uur geleden
LIVE | F1 in Zandvoort: De zon breekt door in aanloop naar derde vrije training
- 3 uur geleden
- 2
Verstappen bevestigt op Zandvoort gesprekken met Wolff: "Zien wel wat er gebeurt"
- 55 minuten geleden
'Sergio Pérez krijgt astronomisch salaris bij Cadillac F1 in 2026'
- 1 uur geleden
- 3
Aston Martin en Racing Bulls verbreken avondklok in Zandvoort
- 1 uur geleden
Weerbericht Dutch GP: F1-fans in Zandvoort kunnen rekenen op chaotische kwalificatie
- 2 uur geleden
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
- 19 augustus