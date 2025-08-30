Het team van Aston Martin en de Racing Bulls hebben de avondklok tijdens de Dutch Grand Prix overtreden, zo meldt de FIA. Omdat het om de eerste overtredingen van deze twee teams gaat, volgt er geen straf.

De avondklok is in het leven geroepen om teamleden te beschermen tegen overwerken. Toch wordt er hier en daar een uitzondering gemaakt, aangezien er onvoorziene omstandigheden kunnen optreden. Dat was bij Aston Martin in Zandvoort het geval, na de crash van Lance Stroll tijdens de tweede vrije training.

FIA komt met verklaring

De FIA meldt: "Afgelopen nacht bevonden teamleden van het Aston Martin Aramco Formula One Team, die betrokken zijn bij de werking van de auto, zich binnen de omheining van het circuit tijdens de periode van elf en een half (11,5) uur die begon om 21:00 uur op 29 augustus — veertien en een half (14,5) uur vóór de geplande starttijd van VT3 — en eindigde drie (3) uur vóór de geplande starttijd van VT3, om 08:30 uur op 30 augustus. Dit was de eerste van de twee (2) individuele uitzonderingen die voor het Aston Martin Aramco Formula One Team zijn toegestaan tijdens het Formule 1-kampioenschap van 2025 en daarom hoeft er geen actie te worden ondernomen." Voor het zusterteam van Red Bull Racing geldt hetzelfde; ook daar neemt de internationale autosportfederatie geen verdere maatregelen.

