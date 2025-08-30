Max Verstappen beleefde vrijdag tijdens de eerste vrije trainingen een eerste dag om snel te vergeten in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen hoopt in zijn thuisrace natuurlijk hoge ogen te gooien, maar heeft op basis van de vrijdag weinig positiefs te melden voor de Nederlandse fans.

De Dutch Grand Prix is voor de één-na-laatste keer in volle gang en vanzelfsprekend willen de Nederlandse fans niets liever zien dan een goede prestatie van grote thuisheld Verstappen. Dit jaar is echter alles een stuk anders. De Red Bull heeft het zwaar te halen in 2025 en dat resulteert erin dat de viervoudig wereldkampioen 'slechts' de derde plaats in het wereldkampioenschap bezet, terwijl ook de hete adem van George Russell in zijn nek hijgt. Ook op de vrijdag in Verstappen zijn Zandvoort kwam hij er amper aan te pas.

Onderliggende problemen

Voor het oog van de naar de badplaats gekomen Oranjefans, kwam de Red Bull-rijder niet verder dan een zesde en vijfde plaats in de vrije trainingen. Een zorgelijke situatie richting de rest van het weekend, dus. Zo vlak na de zomerstop is er voor Verstappen dus nog weinig veranderd: "Niets bijzonders. Ik heb nog steeds moeite met dezelfde dingen. We hebben opnieuw veel dingen geprobeerd met de auto, maar het lijkt niets te veranderen wat betreft de onderliggende problemen die ik ervaar", zo citeert Motorsport.com.

P5 lastig

Verstappen vervolgt: "We zullen vanavond kijken of we wat meer kunnen vinden, maar ik verwacht geen grote ommekeer. Het is gewoon lastig. De lay-out van het circuit past niet bij de problemen die we met de auto hebben", zo stelt de viervoudig wereldkampioen. Op zaterdag staat natuurlijk de kwalificatie op Circuit Zandvoort op het programma en nóg meer dan normaal is het met het oog op het moeilijke inhalen belangrijk om een goede prestatie neer te zetten. Dat wordt lastig, stelt de thuisheld: "Ik denk dat het al lastig wordt om in de top-vijf te eindigen, maar we zullen het morgen zien."

