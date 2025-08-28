Max Verstappen zou in 2026 zomaar eens een teamgenoot van buitenaf kunnen krijgen bij Red Bull Racing. Alex Palou zou op de interesse van het team kunnen rekenen, iets wat Fernando Alonso wel kan begrijpen.

Begin deze week kwam naar buiten dat Red Bull Racing interesse zou hebben in Palou, die dit seizoen wereldkampioen werd in IndyCar. De Spanjaard heeft nog tot eind 2026 contract en zal dus uitgekocht moeten worden als hij in 2026 teamgenoot van Verstappen wordt. Alonso zegt tegenover aanwezige media in Zandvoort, waaronder GPFans, dat hij denkt dat Palou de uitdaging van het aanpassen aan het racen in F1 wel aan zou kunnen. "Het is een uitdaging, dat is zeker [aanpassen aan racen in F1 vergeleken met IndyCar]. We hebben hier allemaal coureurs die gewend zijn aan dit wereldje, aan de teams, en aan de circuits. Hij heeft wel talent en kan zich dan ook snel aanpassen."

Artikel gaat verder onder video

Palou ook afhankelijk van auto in F1

Alonso stelt echter, iets wat hij zelf inmiddels ook doorheeft, dat Palou ook afhankelijk gaat zijn van de auto die hij tot zijn beschikking krijgt. "Uiteindelijk ligt het er ook aan welke auto je hebt. Als je achteraan je rondjes moet rijden, lijkt het erop dat je je niet aan kan aanpassen en dat je het lastig hebt en meer fouten maakt om te compenseren. Als je in een snelle auto zit is alles een beetje makkelijker. Ik weet zeker dat hij het niveau heeft van de Formule 1 en als hij een kans krijgt, zou ik heel blij voor hem zijn."

Related image

Alonso grapt over Palou en Red Bull

Als Alonso wordt gevraagd wat hij voor tip zou hebben voor Palou als hij zijn manager was geweest, iets wat hij momenteel onder meer van Gabriel Bortoleto is. "Ik weet het niet. Zoals ik ook al zei toen het over Max Verstappen en Mercedes ging: als ze advies willen: mijn mail is altijd beschikbaar." Toen maakte de Spanjaard ook al duidelijk dat als ze advies wilden hebben, ze daar wel flink voor moesten betalen. Voor Red Bull en Palou zal dit waarschijnlijk niet anders zijn.

Gerelateerd