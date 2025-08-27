Verstappen krijgt uitnodiging van de FIA, ook Norris meldt zich voor Dutch GP

De Grand Prix van Hongarije werd alweer vier weken geleden verreden en gelukkig gaat de Formule 1, na een welverdiende zomervakantie, bijna van start in Nederland. Zoals altijd zullen er zes coureurs en drie teambazen aan de beurt komen tijdens de traditionele persconferenties. Thuisheld Max Verstappen is door de FIA uitgenodigd om op de bank plaats te nemen.

Het Circuit Zandvoort is gastheer van de vijftiende ronde van 2025. Het zal de één na laatste editie van de Dutch Grand Prix zijn. Verstappen heeft zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris alleen maar groter zien worden en over het wereldkampioenschap wordt überhaupt niet meer nagedacht. Wel zal hij bij de persconferentie aanwezig zijn. De Red Bull Racing-coureur wordt vergezeld door rookies Ollie Bearman en Gabriel Bortoleto. Later op de donderdagmiddag komen Alexander Albon, Isack Hadjar en Norris aan de beurt. Op de vrijdag zijn de ogen gericht op topmannen van de teams. In Zandvoort zullen dat Flavio Briatore van Alpine, James Vowles van Williams en Toto Wolff van Mercedes zijn.

Persconferentieschema

Donderdag 28 augustus 13:30 uur Ollie Bearman Haas Gabriel Bortoleto Kick Sauber Max Verstappen Red Bull

Donderdag 28 augustus 14:00 uur Alexander Albon Williams Isack Hadjar Racing Bulls Lando Norris McLaren

Vrijdag 29 augustus 14:30 uur Flavio Briatore Alpine James Vowles Williams Toto Wolff Mercedes

