Verstappen krijgt uitnodiging van de FIA, ook Norris meldt zich voor Dutch GP

Verstappen krijgt uitnodiging van de FIA, ook Norris meldt zich voor Dutch GP

Vincent Bruins
De Grand Prix van Hongarije werd alweer vier weken geleden verreden en gelukkig gaat de Formule 1, na een welverdiende zomervakantie, bijna van start in Nederland. Zoals altijd zullen er zes coureurs en drie teambazen aan de beurt komen tijdens de traditionele persconferenties. Thuisheld Max Verstappen is door de FIA uitgenodigd om op de bank plaats te nemen.

Het Circuit Zandvoort is gastheer van de vijftiende ronde van 2025. Het zal de één na laatste editie van de Dutch Grand Prix zijn. Verstappen heeft zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris alleen maar groter zien worden en over het wereldkampioenschap wordt überhaupt niet meer nagedacht. Wel zal hij bij de persconferentie aanwezig zijn. De Red Bull Racing-coureur wordt vergezeld door rookies Ollie Bearman en Gabriel Bortoleto. Later op de donderdagmiddag komen Alexander Albon, Isack Hadjar en Norris aan de beurt. Op de vrijdag zijn de ogen gericht op topmannen van de teams. In Zandvoort zullen dat Flavio Briatore van Alpine, James Vowles van Williams en Toto Wolff van Mercedes zijn.

Persconferentieschema

Donderdag 28 augustus13:30 uur
Ollie BearmanHaas
Gabriel BortoletoKick Sauber
Max VerstappenRed Bull

Donderdag 28 augustus14:00 uur
Alexander AlbonWilliams
Isack HadjarRacing Bulls
Lando NorrisMcLaren

Vrijdag 29 augustus14:30 uur
Flavio BriatoreAlpine
James VowlesWilliams
Toto WolffMercedes

