Verstappen krijgt uitnodiging van de FIA, ook Norris meldt zich voor Dutch GP
Verstappen krijgt uitnodiging van de FIA, ook Norris meldt zich voor Dutch GP
De Grand Prix van Hongarije werd alweer vier weken geleden verreden en gelukkig gaat de Formule 1, na een welverdiende zomervakantie, bijna van start in Nederland. Zoals altijd zullen er zes coureurs en drie teambazen aan de beurt komen tijdens de traditionele persconferenties. Thuisheld Max Verstappen is door de FIA uitgenodigd om op de bank plaats te nemen.
Het Circuit Zandvoort is gastheer van de vijftiende ronde van 2025. Het zal de één na laatste editie van de Dutch Grand Prix zijn. Verstappen heeft zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris alleen maar groter zien worden en over het wereldkampioenschap wordt überhaupt niet meer nagedacht. Wel zal hij bij de persconferentie aanwezig zijn. De Red Bull Racing-coureur wordt vergezeld door rookies Ollie Bearman en Gabriel Bortoleto. Later op de donderdagmiddag komen Alexander Albon, Isack Hadjar en Norris aan de beurt. Op de vrijdag zijn de ogen gericht op topmannen van de teams. In Zandvoort zullen dat Flavio Briatore van Alpine, James Vowles van Williams en Toto Wolff van Mercedes zijn.
Persconferentieschema
|Donderdag 28 augustus
|13:30 uur
|Ollie Bearman
|Haas
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|Max Verstappen
|Red Bull
|Donderdag 28 augustus
|14:00 uur
|Alexander Albon
|Williams
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|Lando Norris
|McLaren
|Vrijdag 29 augustus
|14:30 uur
|Flavio Briatore
|Alpine
|James Vowles
|Williams
|Toto Wolff
|Mercedes
Gerelateerd
Net binnen
VIDEO | Max Verstappen blikt vooruit op Zandvoort: 'Gaat een zware race worden'
- 41 minuten geleden
- 2
Verstappen krijgt uitnodiging van de FIA, ook Norris meldt zich voor Dutch GP
- 1 uur geleden
Titelkansen Red Bull voorbij? "Verstappen heeft fans nu harder nodig dan ooit!"
- 2 uur geleden
- 1
Teambaas Ganassi woedend: "F1-verhalen Palou zijn clickbait!"
- 3 uur geleden
Pérez keert terug in F1 en reageert op Red Bull-periode: "Ik heb niets te bewijzen"
- 3 uur geleden
- 2
Yuki Tsunoda kookt met Gordon Ramsay: een samenwerking die te mooi is om waar te zijn
- Vandaag 14:00
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Hamilton komt met grote aankondiging, 'Verstappen en Piquet doen opvallende aankoop' | GPFans Recap
- 8 augustus