Jos Verstappen voelt de bui al hangen: "Oh, nee... Begint het weer opnieuw"

De neefjes van Max Verstappen mochten afgelopen weekend achter het stuur van een kart kruipen. Victoria Verstappen deelde de beelden op Instagram en het zorgde voor leuke reacties van onder andere opa Jos en grootmoeder Sophie Kumpen.

Victoria Verstappen, het zusje van Max, heeft drie kinderen met haar partner Tom Heuts. Net als Kumpen was ze snel in de kartsport, maar een doorbraak in de autosport heeft ze uiteindelijk niet gemaakt. Haar zoontjes Luka en Lio hebben nu ook in een kart gereden, compleet met Verstappen-helmen en Red Bull-helmen. "Wat schattig!", reageerde Kumpen op de foto's en filmpjes op Instagram. "Ik zou het niet erg vinden om dit allemaal weer te doen."

Artikel gaat verder onder video

Jos voelt de bui hangen

Jos Verstappen voelt de bui al hangen. Hij was nauw betrokken bij de carrière van Max, eerst in de kartsport, daarna in het Europese FIA Formule 3-kampioenschap en vervolgens in de Formule 1. Pas toen zijn zoon zijn eerste wereldtitel pakte in 2021, trok hij zich meer terug op de achtergrond. Jos maakt nog wel uit van het management van Max samen met Raymond Vermeulen. Op Instagram reageerde hij: "Oh, nee... Begint het weer opnieuw."

