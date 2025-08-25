Cadillac lijkt met Sergio Pérez en Valtteri Bottas aan de haal te gaan voor het Formule 1-seizoen van 2026. Een officiële aankondiging is aanstaande, al lijken we er vanuit te kunnen gaan dat de twee ervaren coureurs terugkeren op de grid. Een ander team probeerde op het laatste moment de deal nog te kapen.

Het team van Alpine probeerde op het laatste moment om één van de twee ervaren coureurs binnen te hengelen, zo meldt ESPN. Tevergeefs, zo blijkt nu te zijn. De Amerikaanse renstal, die volgend jaar als 11e team op de grid verschijnt, kiest voor ervaring om een sterke start te maken. Alpine was bezig met een poging om Pérez of Bottas los te weken bij hun teams om in te stappen voor de onder druk staande Franco Colapinto. Ondanks de inspanningen wezen beide coureurs het aanbod af, waardoor Colapinto voorlopig nog veilig zit.

Nieuwe strategie van Cadillac

Cadillac, dat zich voorbereidt op een debuut als nieuwkomer op de F1-grid, overwoog aanvankelijk een combinatie van een ervaren coureur met een rookie. Na een lange zoektocht koos men echter voor de beproefde Pérez en Bottas. Deze keuze onderstreept de ambitieuze aanpak van het team, waarbij de enorme ervaring van de Mexicaan en de Fin een centrale rol speelt in een leerjaar vol uitdagingen.

Colapinto nog altijd onder druk

Met de herstart van het Formule 1-seizoen in zicht, neemt de druk op Colapinto nog altijd verder toe. De Silly Season laait zodoende weer op, vlak nadat Max Verstappen zijn toekomst bij Red Bull bevestigd heeft. Nu is het aan Colapinto om in de komende races zijn positie veilig te stellen en de twijfels bij Alpine weg te nemen, terwijl zijn management al andere opties verkent, zoals een overstap naar de WEC of de IndyCar Series. Mocht de instabiele Argentijn op deze voet verdergaan na de zomerstop, kunnen we er vanuit gaan dat we hem volgend jaar niet terugzien op de grid.

