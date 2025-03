Te midden van het rumoer bij Red Bull Racing en de situatie rondom de tegenvallende prestaties van Liam Lawson tijdens de eerste F1 Grands Prix van 2025 is plotseling de naam van Franco Colapinto gevallen. De energiedrankfabrikant zou niet uit hebben willen sluiten dat de populaire Argentijn een belletje van hen kan verwachten. Colapinto gaat echter niet de oplossing zijn van de problemen.

Lawson is de opvolger van Sergio Pérez in het tweede stoeltje bij Red Bull naast Max Verstappen. Waar de Limburger al twee podiums heeft behaald, inclusief de Sprint in China, staat Lawson bijna onderaan in het klassement met 0 punten achter zijn naam. Hij vloog eruit in Q1 voor de seizoensopener in Australië door een fout in zijn laatste run. In de race kon hij niet goed meekomen en hij crashte uiteindelijk op slicks in de regen. Hij kwalificeerde zich als twintigste en laatste voor beide wedstrijden op het Shanghai International Circuit afgelopen weekend, maar kon niet genoeg posities goedmaken om in de top tien te finishen. Geruchten doen nu de ronde dat Lawson voor de Grand Prix van Japan zijn Red Bull-zitje moet opgeven aan Yuki Tsunoda en dat de Nieuw-Zeelander dus terug wordt gezet bij Racing Bulls.

Reactie van Horner

"We besloten hem van de grid te halen, uit parc fermé, om een belangrijke aanpassing aan de afstelling te doen, dus we hebben er 56 ronden aan bruikbare data uit gekregen", vertelde Christian Horner tegenover de aanwezige media in China over de start vanuit de pitstraat en de race van Lawson. De Red Bull-teambaas ging vervolgens in op de geruchten: "Als groep gaan we ons best doen om hem te steunen. Er zullen altijd speculaties zijn in de paddock. Maar de race hier is pas net afgelopen, we nemen de informatie mee die we hebben, en gaan er goed naar kijken. Alles is momenteel puur speculatief. Het probleem is volgens mij dat hij een paar zeer lastige weekenden heeft gehad en de media nu al achter hem aan zit."

Colapinto opnieuw gelinkt aan Red Bull

De Spaanse tak van Motorsport.com meldde na de Grand Prix van China dat Red Bull niet kon uitsluiten dat Colapinto kans zou maken op één van de vier zitjes. Hij is momenteel de reservecoureur van Alpine op uitleenbasis van Williams, waar hij vorig jaar mocht invallen voor Logan Sargeant. Colapinto crashte een aantal keer, maar heeft toch een goede indruk achtergelaten door zijn snelheid en de punten die hij pakte. Er waren in november 2024 al geruchten dat hij kans zou maken op een stoeltje bij Red Bull of Racing Bulls, toen Williams-teambaas James Vowles werd gespot met Horner in São Paulo. Volgens de eerdergenoemde bron zou Colapinto naar Racing Bulls gaan, wanneer Tsunoda Lawson vervangt bij Red Bull, en Lawson zou dan helemaal geen zitje meer hebben.

Colapinto tekenen is contractueel gezien al een nachtmerrie, omdat de man uit Buenos Aires eigenlijk al bij twee teams tegelijk zit, maar het gaat ook niet de oplossing zijn van de problemen met het vervloekte tweede Red Bull-zitje. Sinds Daniel Ricciardo de Oostenrijkse formatie heeft verlaten eind 2018, hebben Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez en nu Lawson ieder geen potten kunnen breken, terwijl ze het bij andere teams uitstekend doen of hebben gedaan. Het is niet voor niets dat Verstappen zegt dat er naar de RB21-bolide zelf gekeken moet worden en niet naar wie er achter het stuur zit.

