In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Sergio Pérez heeft, naar verluidt, zijn krabbel gezet onder een contract bij Cadillac. Max Verstappen deelde tijdens zijn afsluiting van de zomerstop een kiekje met baby Lily. Kimi Räikkönen merkte op dat de Formule 1 zeven legendes uitnodigde voor een rondetafelgesprek, maar mist zijn uitnodiging. Ondertussen benadrukt Frédéric Vasseur dat teams veel onderdelen uit 2025 al mee kunnen nemen naar volgend jaar. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 23 augustus.
McLaren kan slimmigheidjes in voorwielophanging meenemen naar 2026
Dat McLaren in 2025 de overhand heeft op de concurrentie, is inmiddels wel duidelijk. Toch kan het team mogelijk ook volgend jaar nog profiteren van een aantal slimmigheidjes die het dit seizoen heeft geïntroduceerd. Het reglement gaat weliswaar op de schop, maar sommige elementen blijven volgend jaar hetzelfde als nu. Alles lezen over de slimmigheidjes die McLaren kan meenemen? Klik hier!
'Sergio Pérez keert terug in de Formule 1 als Cadillac-coureur in 2026'
Sergio Pérez keert terug in de Formule 1, zo meldt het doorgaans betrouwbare Formula.hu. De Mexicaanse coureur volgt Valtteri Bottas naar het team van Cadillac en het nieuws zou in de loop van de komende week bekend worden gemaakt. Alles over de mogelijke terugkeer van Sergio Pérez lezen? Klik hier!
Räikkönen niet uitgenodigd voor meeting F1-kampioenen, maar laat van zich horen
Afgelopen week bracht de Formule 1 een zogeheten rondetafelgesprek uit met daarin zeven Formule 1-legendes. Ook oud-kampioen Kimi Räikkönen zag op social media dat de Formule 1 het gesprek had georganiseerd, maar hij vraagt zich toch af waar zijn uitnodiging is gebleven. De reactie van Räikkönen lezen? Klik hier!
Verstappen sluit zomerstop af en deelt zeldzame foto van dochter Lily
Max Verstappen maakt zich op voor de hervatting van het Formule 1-seizoen, met het raceweekend in Zandvoort in aantocht. Daarmee wordt de zomerstop officieel afgesloten, en de viervoudig kampioen deelt op zijn socials een zeldzame foto met dochter Lily. De foto bekijken? Klik hier!
