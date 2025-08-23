'Sergio Pérez keert terug in de Formule 1 als Cadillac-coureur in 2026'
Sergio Pérez keert terug in de Formule 1, zo meldt het doorgaans betrouwbare Formula.hu. De Mexicaanse coureur volgt Valtteri Bottas naar het team van Cadillac en het nieuws zou in de loop van de komende week bekend worden gemaakt.
Nadat Pérez en Red Bull Racing eind 2024 uit elkaar gingen, liet de vader van ‘Checo’ weten dat we het moesten zien als een sabbatical. Pérez moest uiteindelijk vertrekken als teamgenoot van Max Verstappen, omdat de goede resultaten uitbleven, ondanks een contractverlenging halverwege het seizoen. Toch bleek dit jaar dat de problemen wellicht niet bij de coureur lagen, maar bij het materiaal, iets wat Verstappen ook al diverse keren had laten doorschemeren. Pérez lijkt zijn sportieve revanche te gaan krijgen in 2026 als coureur van Cadillac.
Ervaring bij debuterend Cadillac
Het Amerikaanse team debuteert komend seizoen in de Formule 1 als elfde team. Eerder deze week werd al gemeld dat reservecoureur Bottas zich bij de brigade aansluit en mocht Pérez daadwerkelijk tekenen, dan beschikt de renstal over de broodnodige ervaring. Ferrari zal komend jaar de krachtbron leveren en Cadillac hoopt rond 2029 haar eigen power unit te introduceren. Het team zal worden geleid door teambaas Graeme Lowdon.
Officiële aankondiging
Het medium onthult dat het Amerikaanse team enkele maanden geleden van plan was om één coureur voor de zomerstop aan te kondigen en de andere daarna. Dat is niet helemaal gelukt, maar naar verwachting wil het team duidelijkheid geven in aanloop naar het raceweekend in Zandvoort.
