Afgelopen week bracht de Formule 1 een zogeheten rondetafelgesprek uit met daarin zeven Formule 1-legendes. Ook oud-kampioen Kimi Räikkönen zag op social media dat de Formule 1 het gesprek had georganiseerd, maar hij vraagt zich toch af waar zijn uitnodiging is gebleven.

Räikkönen zette eind 2021 een definitief punt achter zijn Formule 1-carrière. De Fin begon in 2001 bij Sauber en viel direct op. Het jaar daarop hengelde McLaren hem binnen, maar Räikkönen kende dat seizoen veel pech en uitvalbeurten. In 2003 volgde zijn eerste overwinning en liep hij de wereldtitel op slechts twee punten mis. Die titel kwam er uiteindelijk wel in 2007, toen de Fin onder de vlag van Ferrari racete. Eind 2009 nam Räikkönen een korte pauze van de koningsklasse om in 2012 terug te keren, ditmaal bij Lotus. Via Ferrari belandde hij uiteindelijk in 2019 weer bij Alfa Romeo, dat van oorsprong nog steeds het team van Sauber was. In zijn negentien jaar in de Formule 1 reed Räikkönen 353 Grands Prix, pakte hij 21 overwinningen en noteerde hij 18 snelste raceronden.

Räikkönen reageert

Hoewel Räikkönen nu eenmaal niet bekendstaat als de grootste prater, had hij blijkbaar wel graag aan tafel gezeten bij de zeven legendes die de Formule 1 had uitgenodigd. "Bedankt voor de uitnodiging", reageerde hij onder de post van de Formule 1. Op de foto zijn Mika Häkkinen, Nigel Mansell, Alain Prost, Jackie Stewart, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi en Jacques Villeneuve te zien.

Kimi Räikkönen commented under @F1 post where they got 14 championships sitting at a table together 📸



”Thanks for the invite.” pic.twitter.com/aqC9YtKUqX — Kimi Räikkönen (@FansOfKR) August 22, 2025

