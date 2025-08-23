De regelwijzigingen in de Formule 1 van 2026 komen op grote snelheid dichterbij. Er is echter nog geen kilometer gereden en er worden door fans én coureurs al een hoop zorgen kenbaar gemaakt. Zo ook over de waarschijnlijk oplopende rondetijden. Nikolas Tombazis reageert namens de FIA nu op die voorspellingen.

De FIA heeft recent laten weten dat de Formule 1-auto's in 2026 mogelijk trager zullen zijn dan de huidige modellen. Dat heeft te maken met een regelwijziging die ervoor zorgt dat er minder downforce gegenereerd wordt, waardoor de auto’s sneller zullen zijn op rechte stukken, maar langzamer in bochten. De verwachting is dat de auto's tussen de één en tweeënhalve seconde langzamer zullen zijn met de nieuwe regelgeving in het achterhoofd. Op den duur zullen de technologische ontwikkelingen de auto's echter wel weer sneller maken, zo is de verwachting.

Tombazis verbaast zich

Tombazis, directeur van de eenzitterafdeling van de FIA, reageert op de zorgen over de verwachte snelheidsvermindering: "Ik vind het een beetje verrassend waarom mensen zich daar druk over maken. Als we auto's zo langzaam als F2 zouden maken, zouden mensen daar zeker iets over te zeggen hebben, maar dat is absoluut niet het geval", zo laat hij optekenen bij Motorsport.com. Hij benadrukte dat het belangrijker is dat de races spannend blijven, in plaats van alleen te focussen op de snelheid van de auto's.

Nieuwe systemen

De FIA heeft met de officiële aankondiging ook aandacht besteed aan de nieuwe systemen die in 2026 de plek van DRS overnemen. De huidige DRS zal namelijk vervangen worden door actieve aerodynamische systemen, de zogeheten X-mode en Z-mode, die zorgen voor een permanente lage luchtweerstand op de rechte stukken. Daarnaast komt er een nieuwe Manual Override Mode, die enigszins lijkt op het 'push-to-pass'-systeem uit de IndyCar, om de inhaalactie uitdagend maar haalbaar te houden. Op dit moment wordt er in de simulator getest met de kracht van de boost.

