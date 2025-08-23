Tombazis over 2026-auto's: "Verrassend waarom mensen zich daar druk over maken"
Tombazis over 2026-auto's: "Verrassend waarom mensen zich daar druk over maken"
De regelwijzigingen in de Formule 1 van 2026 komen op grote snelheid dichterbij. Er is echter nog geen kilometer gereden en er worden door fans én coureurs al een hoop zorgen kenbaar gemaakt. Zo ook over de waarschijnlijk oplopende rondetijden. Nikolas Tombazis reageert namens de FIA nu op die voorspellingen.
De FIA heeft recent laten weten dat de Formule 1-auto's in 2026 mogelijk trager zullen zijn dan de huidige modellen. Dat heeft te maken met een regelwijziging die ervoor zorgt dat er minder downforce gegenereerd wordt, waardoor de auto’s sneller zullen zijn op rechte stukken, maar langzamer in bochten. De verwachting is dat de auto's tussen de één en tweeënhalve seconde langzamer zullen zijn met de nieuwe regelgeving in het achterhoofd. Op den duur zullen de technologische ontwikkelingen de auto's echter wel weer sneller maken, zo is de verwachting.
Tombazis verbaast zich
Tombazis, directeur van de eenzitterafdeling van de FIA, reageert op de zorgen over de verwachte snelheidsvermindering: "Ik vind het een beetje verrassend waarom mensen zich daar druk over maken. Als we auto's zo langzaam als F2 zouden maken, zouden mensen daar zeker iets over te zeggen hebben, maar dat is absoluut niet het geval", zo laat hij optekenen bij Motorsport.com. Hij benadrukte dat het belangrijker is dat de races spannend blijven, in plaats van alleen te focussen op de snelheid van de auto's.
Nieuwe systemen
De FIA heeft met de officiële aankondiging ook aandacht besteed aan de nieuwe systemen die in 2026 de plek van DRS overnemen. De huidige DRS zal namelijk vervangen worden door actieve aerodynamische systemen, de zogeheten X-mode en Z-mode, die zorgen voor een permanente lage luchtweerstand op de rechte stukken. Daarnaast komt er een nieuwe Manual Override Mode, die enigszins lijkt op het 'push-to-pass'-systeem uit de IndyCar, om de inhaalactie uitdagend maar haalbaar te houden. Op dit moment wordt er in de simulator getest met de kracht van de boost.
Gerelateerd
Net binnen
Tombazis over 2026-auto's: "Verrassend waarom mensen zich daar druk over maken"
- 53 minuten geleden
Waterballet dreigt in Zandvoort, Kelly Piquet schreeuwt het uit door Verstappen | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
Overzicht pole position 2025: de stand van zaken na de eerste seizoenshelft
- Gisteren 20:50
- 4
Piastri reageert op vergelijking met Prost: "De mentaliteit is hetzelfde"
- Gisteren 19:55
Weerbericht Zandvoort: poncho's uit de kast, waterballet op het programma
- Gisteren 19:04
- 4
'Merzario: '90 procent van Ferrari-werknemers wilde Hamilton niet''
- Gisteren 18:00
- 3
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
- 6 augustus
Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen
- 4 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus