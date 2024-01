Lars Leeftink

Vrijdag 5 januari 2024 17:44 - Laatste update: 17:54

Nikolas Tombazis, Single Seater Director van de FIA, heeft zich tot de F1-teams en huidige leveranciers van de motoren gericht. Tombazis zegt dat elke beslissing na het seizoen 2026 impact zal hebben op hoe relevant de sport blijft voor leveranciers om in te stappen. Daarbij kan de sport richting de toekomst 'niet een volledig willekeurige richting inslaan die niet gerelateerd is aan de straatauto', aldus de Griek.

In 2022 begon een nieuw tijdperk in F1, een tijdperk dat tot nu toe gedomineerd wordt door Max Verstappen en Red Bull Racing. In het vorige tijdperk was het Mercedes dat met Lewis Hamilton bijna niet te verslaan was, terwijl het daarvoor Sebastian Vettel was die met Red Bull domineerde. In 2026 gaat er weer een nieuw tijdperk beginnen, die dit keer vooral impact gaat hebben op de reglementen omtrent de motoren. Onder meer Honda, maar ook Audi en Cadillac zullen vanaf dat moment leverancier worden, omdat de regels een interessant moment zijn voor deze leveranciers en bedrijven om in te stappen. Volgens Tombazis moet dit voor het tijdperk daarna ook weer het uitgangspunt zijn, maar is er nog niets zeker.

Artikel gaat verder onder video

Tombazis over toekomst

In gesprek met Autosport laat Tombazis weten dat alles wat betreft het nieuwe tijdperk van 2026 nu zeker is en niet meer aangepast gaat worden. Voor het tijdperk daarna zijn er nog veel vraagtekens en uitdagingen. "De stap voor 2026 is gedefinieerd, maar wat we in de volgende stap daarna doen, staat nog ter discussie. Er liggen nog veel opties op tafel. Of het nu duurzamere brandstoffen zijn, waterstof, waar veel werk aan gebeurt bij de FIA, of meer elektrisch. Maar we willen altijd relevant blijven voor wat de deelnemende OEM's [motorleveranciers] willen doen. We kunnen niet een volledig willekeurige richting inslaan die niet gerelateerd is aan de straatauto. Ik denk dat iedereen die in de paddock rondloopt kan zien dat het een enorme uitdaging is om aan te pakken."

Geen koolstofuitstoot

De FIA wil dus niet dat F1 als sport de ontwikkelingen op het gebied van normale auto's op openbare wegen negeert. Het uiteindelijk doel van de FIA is om in 2030 geen koolstof meer uit te stoten. Dit moet gaan gebeuren met de nieuwe aandrijfeenheden, die hierin een belangrijke rol gaat spelen. Tombazis ziet een uitdaging, zeker omdat de auto's zelf niet het probleem zijn. "Het element van de auto's zelf, als een deel van de algehele koolstofvoetafdruk, is zeer laag. Ik denk dat het minder is dan twee procent in totaal. Maar de autogedachte is belangrijk vanuit technologisch oogpunt, met betrekking tot de deelnemende OEM's [leverancies] die in staat moeten zijn om aan technologieën te werken."