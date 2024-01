Wie is Rupert Manwaring, de nieuwe performance coach van Max Verstappen?

Lars Leeftink

Vanaf 2024 is Rupert Manwaring de nieuwe performance coach van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen. Manwaring volgt Bradley Scanes op, die na vier jaar stopt als personal trainer van Verstappen. Maar wie is Manwaring eigenlijk?

Verstappen werkte de afgelopen jaren samen met Scanes en deed dit met succes. Verstappen won samen met Scanes bij Red Bull Racing drie wereldkampioenschappen op rij: 2021, 2022 en 2023. Scanes besloot vervolgens eind 2023 afscheid te nemen van zijn rol als performance coach van Verstappen om een nieuwe weg in te slaan. Dit betekende dat Verstappen op zoek moest naar een nieuwe performance coach. Dit is dus Manwaring geworden.

Rupert Manwaring

Het begon voor Manwaring wat betreft F1 al erg vroeg. Zijn vader, die ook Rupert Manwaring heet, was 30 jaar lang teambaas van verschillende teams in F1. Denk aan Lotus, Tyrrell, Minardi, Surtees en nog een paar andere teams. In deze periode werkte hij ook samen met Jos Verstappen, die in 1997 actief was als coureur bij het team van Tyrrell. Mede door de ervaringen van zijn vader maakte Manwaring al op jonge leeftijd kennis met F1 en de autosportwereld. Na het afronden van zijn master Sport and Exercise Physiology werd hij eerst leraar op zijn universiteit. Dankzij deze baan kreeg hij onder meer onder de knie hoe hij coureurs, zoals in F1, fitter kon maken en ook fit kon houden.

Sainz

Vervolgens kreeg Manwaring de kans om met zijn verzamelde kennis aan het werk te gaan in F1, de raceklasse waarin zijn vader jarenlang actief was geweest. In 2015 werd hij de performance coach/personal trainer van Carlos Sainz. Dit was het seizoen waarin Carlos Sainz samen met Verstappen namens Toro Rosso debuteerde in de Formule 1. Dit is dan ook de voornaamste reden, samen met het feit dat zijn vader met Rupert Manwaring kortstondig samen heeft gewerkt, waarom Verstappen al een relatie heeft opgebouwd met Manwaring en hem al kende. Manwaring zou in de jaren die zouden volgen de performance coach van Sainz blijven, zelfs toen hij de overstap maakte naar Renault, McLaren en Ferrari. Hier komt na acht jaar in 2024 dus en einde aan.