Bradley Scanes, die in het verleden de fysio en performance coach van Max Verstappen was, maakte onder meer in 2020 mee hoe er enorm veel druk kwam te liggen op de Nederlander vanuit F1, maar ook vanuit Red Bull Racing en zijn kamp.

Scanes blikt in de podcast High Performance terug op het seizoen 2020, toen Verstappen voor het eerst als titelkandidaat werd gezien en er verwacht werd dat hij Lewis Hamilton uit kon dagen. Er kwam extra druk bij, zag ook Scanes, omdat 2020 het laatste seizoen was dat Verstappen de jongste coureur ooit kon worden die wereldkampioen werd in F1. "Ik weet nog dat ik met zijn manager [Raymond Vermeulen] sprak toen ik in januari 2020 voor het eerst in Monaco aankwam. Hij [Verstappen] stond dat jaar flink onder druk, want als hij in 2020 de wereldtitel gewonnen had, dan zou hij de jongste wereldkampioen ooit geweest zijn. Die druk stond er in hun hoofd best wel op, vooral bij het team rondom Max."

Scanes zag grotere druk bij Verstappen dan bij Red Bull

Scanes vervolgt: "Bij Red Bull merkte je dat ook wel, maar zij hadden het record al met Sebastian Vettel, dus het was toch al hun record. Max was nu de jongste coureur in de Formule 1, de jongste coureur die een race won, en de jongste coureur bij verschillende andere records. Ze wilden het setje dus compleet hebben. Ik weet niet of het Max echt beïnvloedde, maar die druk was er zeker wel."

Scanes vond dat er 'te veel' druk op het doel voor Verstappen kwam te liggen

Volgens Scanes was de druk, zowel internt als externt, enorm op Verstappen in 2020. "Ze wilden het graag verkopen als de jongste coureur in alle records. We weten hoe de sport werkt. Als jij de jongste coureur bent die een bepaalde mijlpaal behaalt, dan is dat financieel gezien heel veel waard. Daarnaast is dat voor je reputatie ook veel waard. Ik kan dus wel begrijpen waarom de mensen om hem heen hiermee bezig waren, maar ik vraag me wel af of het gezond is om dit doel te stellen. Ik denk dat er te veel druk kwam te staan op het behalen van het doel."

