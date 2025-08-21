close global

Stella over McLaren: "Beslissingen ontstaan niet door dictators, maar door samenwerking"

Tom Visser
Sinds hij in 2023 het stokje overnam van Andreas Seidl, heeft Andrea Stella als teambaas van McLaren een duidelijke koers uitgezet: meer samenwerking, een plattere structuur en sleutelpersonen op de juiste plek. En dat lijkt dit seizoen zijn vruchten af te werpen.

Bij zijn aantreden besloot Stella dat de technische organisatie anders moest bij de Britse renstal. In plaats van één technisch directeur werden er meerdere benoemd die elk een eigen domein kregen: Neil Houldey (engineering), Mark Temple (performance) en Peter Prodromou (aerodynamica). Toen later ook Red Bull-aanwinst Rob Marshall werd toegevoegd, lag er een stevige basis om verder te ontwikkelen.

Model gebaseerd op samenwerking

. "De eerste stap was om het team in kaart te brengen en te bepalen wat wel en wat geen wereldkampioenschapsmateriaal is", legt Stella uit tegenover Motorsport.com. "Wie zijn de sleutelpersonen die hun eigen gebied moeten leiden? Wij geloofden in een model gebaseerd op samenwerking."

Samenwerken in plaats van macht

Volgens Stella werkt het proces doordat beslissingen gezamenlijk worden gevormd. "Ik herinner me nog dat er veel vragen waren wie er uiteindelijk de knoop doorhakt. Voor mij is dat nooit een probleem geweest. Beslissingen ontstaan meestal uit een kritische massa aan informatie, niet omdat er ergens een dictator zit."

Cultuur bepaalt of er succes is

De sleutel tot succes ligt volgens de Italiaan bij de cultuur. "De culturele basis mag nooit verwateren. Als dat wel gebeurt, lijdt dit model. Het vereist aanwezigheid en begrip van alles wat er binnen het team gebeurt om die manier van werken te beschermen."

McLaren Red Bull Motorsport.com Andrea Stella Rob Marshall Peter Prodromou

