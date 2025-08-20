Bradley Scanes, fysio en performance coach van Max Verstappen tijdens onder meer het seizoen 2021 - waarin Verstappen na een fantastisch titelgevecht met Lewis Hamilton zijn eerste titel in F1 veroverde - heeft een opvallend verhaal gedeeld over de Grand Prix van Brazilië van dat jaar.

Veel mensen zullen het zich nog wel herinneren: Hamilton die werd gediskwalificeerd na de sprintkwalificatie in São Paulo en achteraan moest beginnen aan de Grand Prix omdat zijn achtervleugel niet volgens de regels was en te flexibel bleek te zijn. Volgens Scanes ontstond deze hele situatie door een actie van Verstappen, een actie die met het team volgens hem van tevoren vast en zeker besproken was.

Scanes over diskwalificatie Hamilton

In de podcast High Performance vertelt Scanes over dat raceweekend: 'Ik denk dat Brazilië een goed voorbeeld is [van alles uit de kast halen en rivaliteit Red Bull en Mercedes tijdens het seizoen 2021]. Max ging naar de achtervleugel van Mercedes om hem eens goed te checken. Dat mocht niet, en dus kreeg hij een boete van 50.000 euro. Hij wist dat, net zoals hij wist dat hij geen straf zou krijgen die invloed zou hebben op de strijd op de baan. Wij [hij en Verstappen] spraken daar van tevoren niet over, maar ik weet zeker dat het binnen het team is besproken. Ze [Mercedes] moesten de vleugel ook wijzigen, waardoor ze die specifieke vleugel in de laatste races niet konden gebruiken." Verstappen zou uiteindelijk in 2021 wereldkampioen worden, maar Hamilton won ondanks de diskwalificatie op zondag alsnog de Grand Prix door een fantastische inhaalrace.

'Aanpassen achtervleugel Hamilton was behulpzaam'

Scanes vervolgt: 'Dat ze die vleugel aan moesten passen was op zich wel behulpzaam, want in Brazilië waren ze er volledig mee weggelopen. Het zou ervoor zorgen dat de focus verschoof en dat er wat extra mediadruk op hen kwam." Het is volgens Scanes een voorbeeld van de spelletjes die achter de schermen werden gespeeld tussen Red Bull en Mercedes in 2021. "Uiteraard waren er spelletjes tussen Toto Wolff en Christian Horner in de media, maar ook achter de schermen waren er kleine steekjes tussen Verstappen en Hamilton, of zelfs Angela Cullen. Iedereen probeerde wel eens iets uit."

