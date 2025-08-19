Nikolas Tombazis, hoofd van de eenzitters bij de FIA, heeft de zorgen van Max Verstappen over de nieuwe F1-regels voor 2026 behandeld. De Red Bull-coureur heeft eerder zijn twijfels geuit over de toekomstige auto's en vreest dat coureurs op rechte stukken zouden moeten liften om het maximale uit de nieuwe technologie te halen. Niet alleen Verstappen heeft die zorgen: ook Oscar Piastri en Lance Stroll hebben vraagtekens gezet bij de nieuwe regels.

Volgens Tombazis hoeft men zich echter geen zorgen te maken. Hij benadrukt dat de FIA de regels constant aan het herzien is om ervoor te zorgen dat coureurs het gaspedaal ingedrukt kunnen houden zonder ongewenste onderbrekingen. "We hebben de regels op dat gebied nog niet afgerond", zo verklaart hij bij Autosport. "De regels evolueren, en we waren ons vanaf dag één bewust van deze problemen." Ook Formule 1-baas Stefano Domenicali gaf eerder al aan dat de zorgen van de coureurs misschien voorbarig zijn, daar de regels nog in ontwikkeling zijn.

Nieuwe krachtbronnen

De veranderingen die doorgevoerd worden in 2026 hebben te maken met nieuwe krachtbronnen en actieve aerodynamische onderdelen. Hoewel die innovaties voor veel opwinding zorgen, heeft de Limburger het eerder al aangegeven: hij maakt zich zorgen over de rijervaring. Verstappen gaf aan dat de auto's minder luchtweerstand gaan hebben, waardoor het inhalen moeilijker zou kunnen worden. Die zorgen worden gedeeld door andere coureurs, die zich afvragen of de nieuwe regels wel goed gaan zijn voor de competitie en het spektakel.

Sneller gaspedaal

Tombazis weet echter dat er bepalingen gaan komen om de energie beter te managen en om te voorkomen dat de auto’s rare dingen moeten gaan doen. Ook stelt hij dat de FIA er alles aan doet om ervoor te zorgen dat coureurs bij hogere snelheden het gaspedaal ingedrukt kunnen houden. "Wat we niet willen, is een situatie waarin ze bijvoorbeeld op de rechte stukken moeten liften. We zullen er absoluut voor zorgen dat ze niet op een bepaald punt hoeven te liften om iets met de energie te doen of wat dan ook. Als ze sneller moeten, zullen coureurs het gaspedaal ingetrapt kunnen houden", zo stelt de ingenieur. De FIA is ondertussen al bezig met enkele aanpassingen in de technische reglementen om de zorgen rondom energiemanagement te verhelpen.