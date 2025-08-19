Lewis Hamilton baarde bij alle Formule 1-fans zorgen met zijn uitbarstingen in de media na de kwalificatie in Hongarije, vlak voor de zomerstop. Fred Vasseur moet de zevenvoudig wereldkampioen nu weer op het juiste spoor krijgen en hij legt precies uit hoe hij dat aan wil pakken.

Na een hoopgevende comeback in België, waarin Hamilton verkozen werd tot Driver of the Day, was de hoop groot om wederom een mooi weekend te beleven in Hongarije, vlak voor het ingaan van de zomerstop. Met Leclerc op P1 in de kwalificatie, kon er niet gezegd worden dat het team van Ferrari de zaakjes niet goed voor elkaar had. Voor Hamilton liep het echter allemaal wel wat anders. De zevenvoudig wereldkampioen vond in Q2 op P12 zijn Waterloo en moest dus lijdzaam toezien hoe zijn teammaat de spotlights stal in Boedapest. Ook op de zondag kwam daar weinig verbetering in.

Emoties hoog

Hoewel Hamilton bekendstaat om zijn emotionele reacties na afloop van sessies, zakte hij voor de camera van Sky Sports dat weekend wel héél ver door de grond. Op de boardradio foeterde hij al: "Elke keer, elke keer weer." De grote vraag was waarop hij doelde: "Het is elke keer mijn schuld. Ik ben nutteloos, totaal nutteloos. Het team heeft helemaal geen problemen. Je ziet dat de auto op pole position staat", zo stelde de zwaar aangeslagen Brit. Vervolgens meende hij zelfs dat het team beter naar andere opties kan gaan kijken: "Ze moeten wellicht een andere coureur gaan nemen", zo zei Hamilton.

Scherven rapen voor Vasseur

Het is nu aan Vasseur om de glasscherven op te rapen en Hamilton weer op het juiste spoor te krijgen. Hij legt bij Auto, Motor und Sport uit hoe hij dat wil doen: "Rustig blijven en voortbouwen op het feit dat hij de eerste stap al heeft gezet. Lewis is erg kritisch naar zichzelf. Hij is altijd extreem in zijn uitbarstingen. Soms is hij te streng voor de auto, soms voor zichzelf. Hij wil het maximale uit zichzelf en iedereen in het team halen. Je moet hem kalmeren en hem uitleggen dat hij in Q2 slechts een tiende achter de coureur zat die later poleposition pakte. Dat is geen schande. De boodschap die hij vervolgens uitdraagt, maakt het alleen maar erger. Hij is meestal vooral zo extreem in de omgang met de pers. Tegen de tijd dat hij in de briefingroom aankomt, is hij meestal weer gekalmeerd. Zo is hij nu eenmaal. Voor mij is het geen drama. Hij eist veel. Van anderen, maar ook van zichzelf. Daar kan ik mee leven."

