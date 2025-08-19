Helmut Marko blijft achter zijn beslissingen bij Red Bull staan, ook al krijgt hij soms de nodige kritiek. Volgens de Oostenrijkse topadviseur heb je een unieke gave nodig om te slagen in de Formule 1. De Red Bull-organisatie, met twee teams in de koningsklasse, biedt jong talent de kans om zich te bewijzen, waarbij de besten kunnen doorstromen naar Red Bull Racing naast Max Verstappen.

De Nederlander heeft sinds 2016 zes teamgenoten gehad, waaronder Daniel Ricciardo en Sergio Perez. Pierre Gasly en Liam Lawson zaten slechts korte tijd naast de regerend wereldkampioen. Het tweede team van Red Bull, Racing Bulls, kent een nog hogere omloopsnelheid van coureurs. Mannen als Sébastien Buemi en Daniil Kvyat zijn niet meer actief in de Formule 1, maar hebben daarbuiten wel succes geboekt. In het verleden is er natuurlijk de nodige kritiek geweest op hoe hard Marko en consorten is geweest voor jonge rijders.

Beslissingen Marko

De Red Bull-adviseur benadrukt bij F1-Insider dat zijn renstal juist een cruciale rol heeft gespeeld in de carrières van die mannen. "Eigenlijk sta ik achter de beslissingen en men moet bedenken dat meer dan 95 procent van de coureurs die niet in ons team blijven, doorgaan met racen in andere klassen", zegt hij. "Ze verdienen goed geld – veel meer dan in een burgerlijk beroep – en doen wat ze leuk vinden, namelijk racen." Daarmee benadrukt hij dat zijn beslissingen niet de doodsteek voor coureurs zijn, maar juist nieuwe kansen bieden.

Hülkenberg

Hoewel de Oostenrijker geen spijt heeft van zijn keuzes, ziet hij in dat Nico Hülkenberg wellicht een betere optie was geweest dan Sergio Perez als teamgenoot van Verstappen in 2021. Toch werd de keuze voor de Mexicaan na zijn overwinning in Sakhir in 2020 wel gemaakt. Voor de toekomst zijn er speculaties over Yuki Tsunoda of Isack Hadjar als teamgenoten van de Limburger in 2026.

