Wolff wijst naar onderhandelingen met Russell: "In deze sport moet je omgaan met de druk"
Hoewel Toto Wolff voornemens is George Russell langer aan Mercedes te binden, is er nog altijd geen krabbel gezet. De teambaas van Mercedes ziet Russell als een superster onder de huidige coureurs, maar legt uit dat de Engelsman nog even geduld moet hebben.
De viervoudig racewinnaar is sinds 2022 vaste coureur van Mercedes en begon zijn dienstverband naast Lewis Hamilton. In dat eerste seizoen eindigde hij uiteindelijk boven de zevenvoudig wereldkampioen. Een jaar later lukte dat niet, maar in 2024 wist Russell opnieuw vóór Hamilton te eindigen. Dit seizoen is Russell de kopman van het team, nu Hamilton de overstap heeft gemaakt naar Ferrari en jongeling Kimi Antonelli is aangesloten.
Zware sport
Het contract van Russell loopt aan het einde van dit seizoen af. Wolff verklaarde eerder al dat hij met Max Verstappen móést spreken over de toekomst. De Nederlander gaf echter in Hongarije aan dat hij komend jaar in ieder geval bij Red Bull Racing blijft en heeft daarmee voorlopig de deur dichtgedaan. Toch is de verlenging van Russell nog niet aangekondigd. Wolff onthult bij Formula.hu: "Het was voor mij altijd duidelijk dat George deel uitmaakte van onze toekomst, dat heb ik hem ook verteld, en dat weet hij. Maar je weet hoe het is, het is een zware sport. Soms moet je je opties openhouden en zorgvuldig kijken naar wat de toekomst op de middellange en lange termijn kan brengen. In deze sport moet je omgaan met de druk."
Onderhandeling
De Oostenrijker vergelijkt de situatie met de onderhandelingen die hij in het verleden voerde met Hamilton: "Enerzijds wil je een goede relatie behouden. Anderzijds zijn onderhandelingen soms hard, en het is lastig wanneer de andere partij een emotionele atleet is en niet iemand die dit elke dag doet." Toch is hij overtuigd van het talent van Russell: "Hij is echt heel snel en heeft op veel momenten gepresteerd boven wat de auto eigenlijk kan. Je ziet het vooral wanneer de auto lastig te besturen is. Voor mij is George een superster onder de huidige coureurs."
