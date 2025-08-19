Volgende week wordt het Formule 1-seizoen hervat in Zandvoort met de Dutch Grand Prix. In 2023 stond de race bekend als de Grand Prix met de meeste inhaalacties ooit, mede dankzij de regenbuien rondom het circuit. De vraag is: wat doet het weer tijdens de editie van 2025?

Het spektakel trekt volgende week naar Zandvoort met Oscar Piastri als leider in het klassement. Lando Norris wist de Grand Prix van Hongarije te winnen en verkleinde daarmee het gat naar Piastri tot slechts negen punten. Max Verstappen maakt met 187 punten nog steeds rekenkundig kans op de titel, maar de McLarens lijken momenteel te sterk om een serieuze jacht op zijn vijfde wereldtitel mogelijk te maken. In het constructeursklassement gaat McLaren aan kop met 559 punten. Ferrari staat tweede met 260 punten, op veertien punten gevolgd door Mercedes. Red Bull Racing bezet de vierde plaats met 194 punten.

Artikel gaat verder onder video

Voorlopige weersverwachting van de Dutch Grand Prix

Het raceweekend in Zandvoort gaat op vrijdag 29 augustus van start. Voor die dag wordt de kans op neerslag momenteel geschat op 85 procent, bij een temperatuur van 22 graden Celsius. Ook op zaterdag is de kans op regen 85 procent, met een verwachte maximumtemperatuur van 21 graden. Op zondag, tijdens de Grand Prix van Nederland, loopt de kans op neerslag zelfs op tot 90 procent. Met een maximumtemperatuur van 21 graden zullen de teams serieus rekening moeten houden met de inzet van intermediates.

De voorlopige weersverwachting van de Grand Prix van Nederland🇳🇱 pic.twitter.com/9ZsHBunzRC — GPFans NL (@GPFansNL) August 19, 2025

Gerelateerd