Hoewel Max Verstappen in Hongarije aangaf dat hij in ieder geval komend jaar nog onder de vlag van Red Bull Racing rijdt, heeft de Thaise aandeelhouder Chalerm Yoovidhya Alexander Albon gepolst voor een eventuele terugkeer naar het Oostenrijkse team, voor het geval de viervoudig wereldkampioen uiteindelijk vertrekt.

Albon reed eerder voor Red Bull, maar wist destijds niet volledig te overtuigen. Het gaat om de periode 2019 tot en met 2020. De Brits-Thaise coureur werd halverwege 2019 als vervanger van Pierre Gasly aangetrokken en hoewel zijn prestaties niet slecht waren, bleven echte hoogtepunten uit. Sergio Pérez volgde hem uiteindelijk op, waarna Albon na een jaar aan de zijlijn in 2022 bij Williams terugkeerde.

Artikel gaat verder onder video

'Albon geeft de voorkeur aan Williams'

Volgens het Japanse F1-Gate werd Albon gepolst voor een rentree bij Red Bull, maar de Williams-coureur zou de voorkeur hebben gegeven aan zijn huidige team met het oog op 2026. Williams rijdt met Mercedes-motoren, die volgens kenners in het nieuwe Formule 1-tijdperk als favoriet worden beschouwd.

Albon als vervanger van Verstappen eind 2026?

Hoewel Albon komend jaar dus gewoon bij Williams uitkomt, zou Yoovidhya de situatie rondom de coureur nauwlettend volgen. Mocht Verstappen eind 2026 alsnog besluiten om te vertrekken, dan lijkt Albon opnieuw in beeld te komen voor een terugkeer naar Red Bull Racing. Volgens F1Oversteer zou de Thaise aandeelhouder hem ‘graag’ weer bij het team uit Milton Keynes zien.

Gerelateerd