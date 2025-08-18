Duolingo neemt situatie Verstappen en Red Bull op de hak: 'Dat dacht Horner ook'
Duolingo neemt situatie Verstappen en Red Bull op de hak: 'Dat dacht Horner ook'
Het socialmediakanaal van taalapp Duolingo heeft zich gemengd in de situatie bij Red Bull Racing, en dan met name het ontslag van Christian Horner. De voormalige teambaas moest na de race in Silverstone zijn biezen pakken, en volgens de taalapp was Horner vooral bang voor Max Verstappen.
Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf na het vertrek van Horner aan dat het simpelweg tijd was voor een andere manier om terug te keren naar de top. De beslissing om Horner te laten vertrekken kwam dan ook vanuit het management en de aandeelhouders van het blikjesmerk. Laurent Mekies is gepromoveerd en zal het team via een nieuwe koers terug naar de top van het veld moeten leiden.
Taalapp mengt zich in discussie
Op social media circuleert een filmpje waarin Verstappen zijn talenknobbel laat zien en in de post wordt gesuggereerd dat Duolingo misschien wel bang is voor de viervoudig kampioen. De app laat echter ook van zich horen en stelt dat Christian Horner vooral bang was voor de Red Bull-coureur.
Op de vraag wie van het duo banger is voor Verstappen, Duolingo of Horner, is het socialmediateam duidelijk.
De scherpe opmerking kan overigens op veel lof rekenen.
