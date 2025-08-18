close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Christian Horner and Max Verstappen in Zandvoort

Duolingo neemt situatie Verstappen en Red Bull op de hak: 'Dat dacht Horner ook'

Duolingo neemt situatie Verstappen en Red Bull op de hak: 'Dat dacht Horner ook'

Redactie
Christian Horner and Max Verstappen in Zandvoort

Het socialmediakanaal van taalapp Duolingo heeft zich gemengd in de situatie bij Red Bull Racing, en dan met name het ontslag van Christian Horner. De voormalige teambaas moest na de race in Silverstone zijn biezen pakken, en volgens de taalapp was Horner vooral bang voor Max Verstappen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf na het vertrek van Horner aan dat het simpelweg tijd was voor een andere manier om terug te keren naar de top. De beslissing om Horner te laten vertrekken kwam dan ook vanuit het management en de aandeelhouders van het blikjesmerk. Laurent Mekies is gepromoveerd en zal het team via een nieuwe koers terug naar de top van het veld moeten leiden.

Taalapp mengt zich in discussie

Op social media circuleert een filmpje waarin Verstappen zijn talenknobbel laat zien en in de post wordt gesuggereerd dat Duolingo misschien wel bang is voor de viervoudig kampioen. De app laat echter ook van zich horen en stelt dat Christian Horner vooral bang was voor de Red Bull-coureur.

Op de vraag wie van het duo banger is voor Verstappen, Duolingo of Horner, is het socialmediateam duidelijk.

De scherpe opmerking kan overigens op veel lof rekenen.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Christian Horner Helmut Marko Laurent Mekies

Net binnen

Windtunnel Red Bull Racing

Waarom de verouderde windtunnel van Red Bull nu ineens een probleem is | GPFans Special

  • 26 minuten geleden
Toekomst Verstappen

Red Bull over geruchten omtrent toekomst Verstappen: 'Wat lastig is om te zeggen, is...'

  • 49 minuten geleden
  • 2
FIA over F1

FIA voorziet geen verandering meer voor 2026 op belangrijk gebied: 'Dat is zeker'

  • 1 uur geleden
  • 1
Verstappen en Wolff

'Kelly Piquet én Verstappen gespot met Susie en Toto Wolff tijdens bootvakantie'

  • 2 uur geleden
  • 3
McLaren

Zet McLaren dominantie in 2026 door? 'Ze hebben iets fundamenteels gevonden'

  • 2 uur geleden
  • 1
Christian Horner

Horner stiekem gefotografeerd door Kroatische tabloid tijdens ultraluxe vakantie

  • 3 uur geleden
  • 2
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
150.000+ views

Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar

  • 9 augustus
 Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
100.000+ views

Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'

  • 6 augustus
 Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen
100.000+ views

Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen

  • 4 augustus
 Red Bull Racing bevestigt: Lambiase dit weekend weer aanwezig in Hongarije
100.000+ views

Red Bull Racing bevestigt: Lambiase dit weekend weer aanwezig in Hongarije

  • 31 juli
 Gasly heeft andere mening dan Verstappen:
75.000+ views

Gasly heeft andere mening dan Verstappen: "Het heeft niks met racen te maken"

  • 1 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x