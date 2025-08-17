McDonald’s heeft een opvallende samenwerking gelanceerd met Formule 1 in Latijns-Amerika. De actie brengt fans dichter bij de sport door naar eigen zeggen "een mix van digitale ervaringen, evenementen in restaurants en exclusieve producten", aan te bieden.

Fans reageren massaal op sociale media en veel Europese supporters kunnen maar aan één ding denken: waarom is dit hier niet beschikbaar? De campagne draaide onder meer om een speciale 'F1 The Movie'-combomaaltijd, gebaseerd op de Formule 1-film met Brad Pitt. Bij de Quarter Pounder-maaltijd kregen klanten een miniatuurauto op schaal 1:43, uitgevoerd in McDonald's-kleuren of die van het fictieve APXGP-team uit de film.

Braziliaanse fans zijn nog meer getrakteerd

In São Paulo kregen fans een extra traktatie: een aantal McDonald’s-restaurants werd tijdelijk omgetoverd tot echte F1-werelden. Alles ademde autosport, van het racedeck tot de simulatoren waarin bezoekers zelf achter het virtuele stuur konden kruipen. Alsof dat nog niet genoeg was, verscheen er ook een speciale reeks F1-speeltjes in de Happy Meals. Die waren helaas niet in de Verenigde Staten verkrijgbaar, tot teleurstelling van internationale fans die uitkeken naar deze verzamelitems. Maar in het kader van 'beter iets dan niets' hebben de fans uit de VS niets te klagen.

Fans zijn jaloers en willen dit per direct in Europa hebben

Op TikTok en andere platforms stromen de reacties binnen. Veel fans vinden het onbegrijpelijk dat de actie zich beperkt tot Latijns-Amerika: "Ik ben aan het huilen in Nederland", zegt iemand in de reacties. "McDonald’s maakt een grote fout door dit niet te brengen naar Europa; het is notabene een 'Britse' sport." En ook doet er iemand een voorspelling als deze samenwerking wél naar Europa komt: "Als mijn lokale McDonald’s er zo uitziet, dan zou het mijn nieuwe huis zijn."

