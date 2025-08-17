Volgens Ralf Schumacher is de hype rondom Andrea Kimi Antonelli momenteel nog veel te vroeg en zou hij de Italiaan van Mercedes nog niet 'de nieuwe Max Verstappen' willen noemen.

Antonelli begon dit seizoen goed als rookie bij Mercedes en reed stabiel naar een plek tussen P5 en P10. Sinds de races in Europa is zijn vorm echter verdwenen en zijn er veel races waarin hij geen punten scoort. Het zelfvertrouwen, zo stelt de Italiaan zelf ook, is verdwenen na de goede start die hij heeft gekend bij Mercedes als opvolger van Lewis Hamilton.

Ralf Schumacher over Antonelli

In gesprek met Bild gaat Ralf Schumacher, die zelf lang in F1 heeft gereden voor onder meer Williams, in op Antonelli en zijn start in F1. De Duitser is nog niet helemaal zeker van de kwaliteiten van Antonelli. Volgens Schumacher heeft de Italiaan vooral veel tijd nodig. "Ik geloof wel dat Kimi een sterke coureur is, maar hij heeft gewoon tijd nodig. Hij heeft de juniorseries heel snel doorlopen en heeft daarom relatief weinig ervaring."

'Zou Antonelli niet de nieuwe Verstappen noemen'

Antonelli werd in zijn jonge jaren vaak gekoppeld aan het talent dat Verstappen ook heeft. De Nederlander is inmiddels viervoudig wereldkampioen en werd ook gezien als een groot talent. Sinds hij in 2021 de auto heeft om kampioen te werden, werd hij dit vier keer achter elkaar. Aan die reeks komt weliswaar waarschijnlijk dit jaar een einde, maar bijna iedereen is het erover eens dat Verstappen momenteel de beste coureur in F1 is. Ralf Schumacher zou Antonelli niet op het niveau van Verstappen zetten. "Als alles klopt, is hij snel, maar de auto was duidelijk te complex. Ik zou hem niet de volgende Max Verstappen noemen."

