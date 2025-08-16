Guenther Steiner heeft zich in een recent interview uitgesproken over de toekomst van Lewis Hamilton bij Ferrari. De voormalig teambaas van Haas stelt dat de zevenvoudig wereldkampioen onder druk staat om te presteren. Ondanks een zege in de sprintrace in China overtuigt Hamilton niet in de reguliere races en rijst de vraag of hij nog wel in de Formule 1 thuishoort.

Hamilton, die in 2025 de overstap maakte naar de Italiaanse renstal, heeft de hoge verwachtingen bij zijn komst niet waargemaakt. Tijdens de Grand Prix van Hongarije gaf hij aan zich 'nutteloos' te voelen, wat volgens Steiner duidt op een afnemend zelfvertrouwen. Bovendien laat de vergelijking met Charles Leclerc zien dat zijn teamgenoot momenteel beter presteert, terwijl de naderende zomerpauze een cruciaal keerpunt kan betekenen voor zijn toekomst, mede door de onzekerheid over de nieuwe regels en auto's in 2026.

Druk en prestaties

Steiner benadrukt tegenover Web.de dat de druk op Hamilton te groot kan worden. "Hij is ontevreden over zichzelf. En de verwachtingen van het publiek zijn enorm - misschien wel te groot. Het is een feit: hij komt niet op gang bij Ferrari. De directe vergelijking met zijn teamgenoot is altijd het meest veelzeggend. En daar zie je: Charles Leclerc is beter. Ik heb altijd gezegd dat je Hamilton tot de zomer de tijd moet geven. Maar zoals de zaken er nu voorstaan, heeft hij gewoonweg niet aan de verwachtingen voldaan.”

Technische uitdagingen en toekomstperspectief

De nieuwe technische reglementen, die zowel motoren als auto's raken, maken de verhoudingen binnen de sport onduidelijk. Steiner merkt op dat Hamilton moeite heeft met de ground-effect auto's en dat zijn toekomst kan afhangen van hoe hij met de veranderingen omgaat. "Lewis had vanaf het begin moeite met de nieuwe auto's met grondeffect. En in 2026 komen er nieuwe auto's, nieuwe motoren, en niemand weet wie er dan sterk zal zijn. Misschien zegt hij dan: 'Ik ga het proberen.' Maar als dat ook niet werkt, dan is het voorbij. En niet van de ene op de andere dag – als hij met pensioen zou willen gaan, zou hij dat tijdig communiceren, zodat het team een vervanger kan vinden."