Lewis Hamilton and Max Verstappen

Montoya ergert zich aan instelling Hamilton: 'Neem een voorbeeld aan Verstappen'

Lewis Hamilton and Max Verstappen

Juan Pablo Montoya heeft zich uitgelaten over Lewis Hamilton en stelt dat de Brit niet meer de instelling heeft die hem zevenvoudig wereldkampioen en bijna achtvoudig wereldkampioen heeft gemaakt. Hamilton zou volgens Montoya weer naar de instelling van Max Verstappen moeten gaan.

Bij CoinPoker gaat Montoya in op de recente uitspraken en vorm van Hamilton bij Ferrari. Hamilton stelde onder meer dat het allemaal aan hem zou liggen en Ferrari 'hem misschien maar moet vervangen' omdat Leclerc wel weet te presteren in de auto van Ferrari. "Ik denk dat zijn uitspraak geen teken is van een inzinking. Het is een manier om Ferrari te laten weten dat als ze niet naar hem willen luisteren, ze hem net zo goed kunnen ontslaan en hem laten gaan."

Montoya ziet verandering in instelling Hamilton

Montoya ziet niet meer de wereldkampioen die Hamilton was en zou zijn instelling, die hem zevenvoudig wereldkampioen heeft gemaakt, kwijt zijn geraakt. "Ik snap het niet. Hamilton wil worden neergezet als een koele veganist die geen huisdieren of andere dieren pijn wil doen, maar zo iemand hoort geen coureur te zijn. Want iemand die een succesvolle coureur wil zijn, is iemand die er geen moeite mee heeft om mensen in zijn hoofd te verpletteren. Hij doet alles wat nodig is om te winnen." Volgens Montoya moet Hamilton weer meer worden zoals Verstappen nu is. "Zo was Lewis vroeger, zo is Max nu."

Montoya maakt zich zorgen om Hamilton

Montoya uit vervolgens zijn zorgen over Hamilton en zijn huidige instelling. "Ik denk dat hij, afgaande op wat je hoort, heel erg hard werkt en echt succes wil. Dat is heel mooi om te zien, maar hij krijgt waarschijnlijk niet genoeg steun binnen het team om veranderingen door te voeren. Het is heel moeilijk om steun te krijgen als de andere coureur in je team sneller is dan jij."

Hamilton

