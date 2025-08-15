close global

Max Verstappen, Laurent Mekies, generic, 2025

Knowles ziet Red Bull veranderen sinds Horner weg is: "Zijn meer subtiele aanpassingen"

Knowles ziet Red Bull veranderen sinds Horner weg is: "Zijn meer subtiele aanpassingen"

Max Verstappen, Laurent Mekies, generic, 2025

Senior Race Strategy Engineer van Red Bull Racing, Stephen Knowles, onthult dat er bij het Oostenrijkse team een onrustige periode achter de rug is, mede door het vertrek van Christian Horner. Knowles wijst daarnaast op de subtiele aanpassingen die Laurent Mekies inmiddels heeft doorgevoerd.

Knowles is één van de drie personen die de taken van de vertrokken Jonathan Wheatley heeft overgenomen. De voormalige teammanager van Red Bull Racing is aan de slag gegaan bij Kick Sauber als teambaas. De rol is nog relatief nieuw voor Knowles, die bijvoorbeeld ook in Hongarije meeging met Verstappen naar de stewardsroom.

Lastig binnenkomen bij succesvol team

Het vertrek van Horner is hem niet in de koude kleren gaan zitten, zo vertelt hij in de The Inside Track-podcast: "Christian was een grote persoonlijkheid, dus als hij niet meer naast je zit, dan merk je dat wel. Toch denk ik dat Laurent het prima doet. Het is natuurlijk lastig om binnen te komen bij een team dat zoveel succes heeft gehad, als wij."

Subtiele aanpassingen

Knowles gaat ook in op de werkwijze van de van Racing Bulls overgekomen teambaas: "Hij wil niet het team van anderen veranderen of het DNA ervan aanpassen. Ook de manier waarop we het racen benaderen blijft hetzelfde. Dat is namelijk iets dat we in de geschiedenis best goed hebben gedaan. Daar zitten de veranderingen niet. Het zijn meer subtiele aanpassingen."

Red Bull Racing Christian Horner Kick Sauber Laurent Mekies Jonathan Wheatley Stephen Knowles

F1 standen

